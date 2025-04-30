Украина и Венгрия начали переговоры о членстве в Евросоюзе: Киев хочет разблокировать процесс

У Украины есть предложения по урегулированию проблемных вопросов и готовность рассматривать контрпредложения орбанистов

Представители Украины и Венгрии начали переговоры, которые должны помочь разблокировать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Киев решил пока действовать по-хорошему и попытаться договориться со страной, которой руководит ярый путинист Виктор Орбан, но которая при этом все еще остается действующим членом Евросоюза.

О начале переговоров сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире Национального телемарафона. Она заявила, что прибыла в Будапешт, чтобы совместно с венгерской стороной разработать план мероприятий по национальным меньшинствам.

"С 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, пока мы не определим весь перечень задач в рамках 11 рекомендаций, являющихся предметом беспокойства венгерской стороны", — сказала она.

Стефанишина отметила, что у Украины есть предложения по урегулированию проблемных вопросов и готовность рассматривать контрпредложения орбанистов. Вице-премьер добавила, что Украина надеется иметь промежуточные результаты до 12 мая. На связи с украинскими представителями будет находиться заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр, отвечающий за политику в отношении Украины.

"Надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", — резюмировала Стефанишина.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимир Путина и враг Украины. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы. К счастью, большинство венгров не разделяют позицию Орбана и его окружения: оппозиция в Венгрии невиданными темпами набирает популярность, а в Будапеште проходят антиорбановские протесты.