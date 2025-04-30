Кто может выйти на пенсию в 60 лет, имея недостаточно стажа

Украинец может выйти на отдых в 60 лет с 28 годами стажа на общих условиях

Страховой стаж в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет должен быть не менее 32, но можно оформить пенсию с немножко меньшим стажем — 28 лет.

Мужчина, которому в 2025 году исполнилось 60 лет, может выйти на пенсию с 28 годами стажа. "Телеграф" узнал, какой ожидается выплата для украинца в таком случае, ссылаясь на пенсионный калькулятор.

В текущем году 60-летний мужчина может начать получать пенсию с 28 годами стажа на общих условиях, вместо 32 лет, как напомнили о норме стажа в Пенсионном фонде. Если его ежемесячная зарплата составляет 10 тысяч гривен, пенсия не будет превышать 3067 гривен.

Если доход украинца составляет 15 тысяч, тогда пенсия будет 4601 гривны, а 20 тысяч — 6135 гривен.

Обратите внимание, что пенсия высчитана без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы в 60, 63 или 65 лет иметь пенсию, которая точно будет не ниже 10 тысяч.