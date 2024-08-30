Дикие лайфхаки времен СССР: почему окна мыли газетой, а не тряпкой

Тряпок же было предостаточно

В Советском Союзе существовало немало практик, которые сегодня могут казаться странными или даже смешными. Бытовые привычки и лайфхаки того времени часто были продиктованы дефицитом товаров и ограниченными возможностями или ложными представлениями об организации быта.

Одним из таких необычных методов было мытье окон с помощью газеты. Эта практика, которая сейчас может вызвать изумление, когда-то считалась эффективным способом достижения чистоты и блеска стекла.

В советское время чистота окон была своеобразным показателем хозяйственности женщины. Дважды в год, весной и осенью, проводилось тщательное мытье окон и рам. Эта задача была столь важной, что это даже нашло отражение в букварях, где дети учились читать фразу "Мама мила раму".

Для мытья окон хозяйки использовали разные подручные средства. Кто-то предпочитал хозяйственное мыло, другие использовали спирт или смесь мелового порошка с водой. Однако непременным атрибутом процесса была скомканная газета, вытирая стекло насухо.

Энциклопедия "Домоводство" 1959 года рекомендовала добавлять в воду нашатырный спирт или водку в пропорции 1 к 10. После мытья стекло советовали вытирать тряпкой или мягкой бумагой, предпочитая именно газету, ведь она не оставляла ворсинок.

Вместо современных моющих средств часто использовали раствор уксуса с водой. Этот метод был экономичен и эффективным, хотя и требовал больше усилий по сравнению с современными спреями для мытья стекла.

Процесс мытья окон в советской квартире мог растянуться на целый день. Это была трудоемкая задача, требовавшая терпения и усердия. В отличие от современности, когда на мойку одного окна может потребоваться всего 15 минут.

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