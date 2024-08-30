Не только детские и женские: в украинских поездах появится еще один новый тип вагонов

Вагоны УЗ будет разрабатывать совместно с людьми, у которых есть инвалидность

"Укрзализныця" запустит инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, которые пользуются креслами колесными. Проект 30 августа уже представили ветеранам, медицинским хабам и общественным организациям.

Подробности сообщили в пресс-службе УЗ. Ожидается, что первый вагон начнет свою работу в следующем году.

Согласно проекту, в инклюзивном вагоне будет четыре отдельных купе в каждом из которых смогут разместиться два пассажира на колесных креслах и их сопровождающие — всего 16 человек на вагон. На этапе проектирования вагона УЗ будет сотрудничать с организациями и людьми, которые непосредственно будут в будущем пользоваться этой услугой.

А оснастить купе планируют:

двумя спальными диванами с возможностью менять угол наклона и фиксировать тело;

специальными спальными местами для сопроводителей (такие же, как в обычных купе);

туалетом;

пандусом;

пультом для регулировки освещения;

кнопкой вызова проводника;

устройством громкоговорящей связи;

тамбуром и входной группой, которая будет иметь параметры для удобного передвижения на колесном кресле;

кондиционерами и комбинированной системой отопления.

В парке "Укрзализныци" есть уже 50 пассажирских вагонов с купе для людей на колесных креслах. Также в них созданы другие условия для комфортного путешествия.

"Сегодня презентуем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на колесных креслах на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", – сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что цены на билет на поезд могут вырасти. В "Укрзализныце" рассказали, что может измениться.