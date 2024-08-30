Не только детские и женские: в украинских поездах появится еще один новый тип вагонов
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Вагоны УЗ будет разрабатывать совместно с людьми, у которых есть инвалидность
"Укрзализныця" запустит инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, которые пользуются креслами колесными. Проект 30 августа уже представили ветеранам, медицинским хабам и общественным организациям.
Подробности сообщили в пресс-службе УЗ. Ожидается, что первый вагон начнет свою работу в следующем году.
Согласно проекту, в инклюзивном вагоне будет четыре отдельных купе в каждом из которых смогут разместиться два пассажира на колесных креслах и их сопровождающие — всего 16 человек на вагон. На этапе проектирования вагона УЗ будет сотрудничать с организациями и людьми, которые непосредственно будут в будущем пользоваться этой услугой.
А оснастить купе планируют:
- двумя спальными диванами с возможностью менять угол наклона и фиксировать тело;
- специальными спальными местами для сопроводителей (такие же, как в обычных купе);
- туалетом;
- пандусом;
- пультом для регулировки освещения;
- кнопкой вызова проводника;
- устройством громкоговорящей связи;
- тамбуром и входной группой, которая будет иметь параметры для удобного передвижения на колесном кресле;
- кондиционерами и комбинированной системой отопления.
В парке "Укрзализныци" есть уже 50 пассажирских вагонов с купе для людей на колесных креслах. Также в них созданы другие условия для комфортного путешествия.
"Сегодня презентуем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на колесных креслах на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", – сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что цены на билет на поезд могут вырасти. В "Укрзализныце" рассказали, что может измениться.