"Укрзализныця" запустила новый поезд Интерсити+ на популярное направление: расписание и детали

Поезд будет курсировать три раза в неделю

"Укрзализніця" назначает на постоянной основе курсирование поезда №763/764 Интерсити+ между Киевом и Одессой. Нововведение начнет работать с 6 сентября.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили на странице компании в Facebook. Отмечается, что поезд будет курсировать три раза в неделю.

"Мы подумали, взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто (в том числе — наступление осени) не остановит поезд, время которого наступило! "Укрзализныця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой", — говорится в сообщении.

Как будет курсировать поезд

В "Укрзализныце" отметили, что поезд будет отправляться из Киева 6 сентября по средам, пятница и воскресеньям.

Отправление из Киева — в 14:56

Прибытие в Одессу — 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам.

Отправление из Одессы — в 06:10.

Прибытие в Киев — в 13:49.

Билеты будут в продаже традиционно — в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" объяснили, почему так сложно купить билеты на поезд. Они объяснили, при чем здесь военные.