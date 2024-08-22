"Укрзализныця" запустила новый поезд Интерсити+ на популярное направление: расписание и детали
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Поезд будет курсировать три раза в неделю
"Укрзализніця" назначает на постоянной основе курсирование поезда №763/764 Интерсити+ между Киевом и Одессой. Нововведение начнет работать с 6 сентября.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили на странице компании в Facebook. Отмечается, что поезд будет курсировать три раза в неделю.
"Мы подумали, взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто (в том числе — наступление осени) не остановит поезд, время которого наступило! "Укрзализныця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой", — говорится в сообщении.
Как будет курсировать поезд
В "Укрзализныце" отметили, что поезд будет отправляться из Киева 6 сентября по средам, пятница и воскресеньям.
- Отправление из Киева — в 14:56
- Прибытие в Одессу — 22:28.
В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам.
- Отправление из Одессы — в 06:10.
- Прибытие в Киев — в 13:49.
Билеты будут в продаже традиционно — в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" объяснили, почему так сложно купить билеты на поезд. Они объяснили, при чем здесь военные.