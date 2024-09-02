За короткую юбку выгоняли: топ-5 запретов в школах СССР
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Никаких кроссовок, джинсов и макияжа
В советское время существовало много запретов, цензуры и стереотипов, которые также касались и школ. Обучение в СССР связывали не только со знаниями, формой и первым звонком, но и со строгим контролем внешности, чистоплотности и соблюдения правил.
"Телеграф" расскажет о 5 запретах в советских школах, которые удивят современных детей.
Запрет №1. Не убранные волосы, короткие юбки и макияж.
Отдельной частью советской пропаганды являлся контроль внешнего вида школьников. Ограничения касались всего: от причесок и наличия сережек до длины юбки. Девушкам в СССР запрещалось ходить в школу с распущенными волосами, если они не короткие. Прическу длиной от плеч нужно было собирать в косы или пучок. Серьги можно было носить только в ушах и то гвоздики или минималистичные украшения.
Юбка должна была быть определенной длины, а в коротком наряде не пускали в школу. Девушкам запрещали носить штаны. Использование любой декоративной косметики запрещали. Некоторых учителя даже заставляли умываться.
К мальчикам было меньше требований, но они обязательно, как и все в школе, должны были носить чистую и глаженую одежду.
Запрет №2. Кроссовки.
Детям в школу разрешали носить только туфли, а на уроки физкультуры – кеды. Кроссовки строжайше запрещались даже для занятий спортом в стенах учебного заведения. Девушкам разрешалось носить туфли на невысоких каблуках, а за невыполнение требования — вызывали родителей или не допускали к урокам.
Запрет №3. Джинсы.
В школу ученики должны были ходить только в советской форме, которая имела принцип — белый верх и черный низ. Носить джинсы, спортивные штаны, кроме физкультуры, запрещалось. К тому же рубашки, блузки должны быть светлые и однотонные, без ярких узоров. Учителя также соблюдали эти правила.
Запрет №4. Жевательные резинки.
Несмотря на большую популярность резинок в СССР, их запрещали приносить в школу, а тем более жевать на уроках. Учителя заставляли детей публично их выплевывать, выгоняли из класса, пугали болезнями (в том числе гастритом и язвой), даже вычитывали на классных часах (или общем собрании) и вызывали родителей в школу.
Запрет №5. Шариковые ручки.
В советских школах до 70-х годов ученики писали исключительно заправлявшимися перьевыми (чернильными) ручками. Когда же на Западе появились и стали популярны шариковые ручки, в СССР их строго-настрого запретили. "Официальной" версией учителей стало объяснение, будто такие ручки мешают формированию красивого почерка и даже искажают осанку из-за перенапряжения мышц. Некоторые даже говорили о "ядовитых парах", которые якобы содержались в пасте шариковой ручки.
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