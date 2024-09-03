Ниток же хватало: почему в СССР зашивали колготки человеческими волосами, неожиданное объяснение

Колготы были непременным атрибутом стиля.

Жизнь в СССР значительно отличалась от современной. Многие привычные нам вещи тогда были недоступны или дефицитны. Люди придумывали разные способы, чтобы продлить срок службы предметов одежды и быта.

Некоторые из этих методов сегодня могут показаться странными или даже смешными. Одним из таких примеров является зашивание капроновых колготок волосами.

Почему в СССР зашивали волосами капронки

Капроновые колготки появились в СССР на рубеже 50–60-х годов XX века. Сначала их называли "чулочные рейтузы" и завозили из Чехословакии. Именно оттуда пришло слово колготки. На упаковках чехословацкого товара была надпись "kalhoty", что на чешском означает "штаны".

Сначала в русском языке слово писали через "а" — "калготы", "калготки". Такое написание встречалось в словарях до 1970-х годов. Впоследствии его сменили на колготки.

Цена одной пары женских колготок в СССР равнялась трехдневному заработку инженера – 15 рублей. При этом они являлись дефицитным товаром. Их приходилось "доставать" "по блату", а когда они появлялись в свободной продаже, за ними выстраивались длиннющие очереди.

Из-за дефицита и высокой цены люди придумывали разные способы продлить срок службы колготок. Некоторые рекомендовали их замораживать, а затем размораживать перед ношением. Многие умели поднимать петли специальным крючком. А для того, чтобы следовать западной моде, на колготках тушью или карандашом для глаз рисовали продольные полоски.

Особенно изобретательные женщины зашивали дорогие импортные колготки своими волосами, подобранными по цвету. Делали это не из-за отсутствия или дефицита нитей. Напротив, нитей было много и цветового разнообразия тоже. Дело в том, что шов, каким бы он ни был аккуратным, все равно было видно. А волосы намного тоньше нити, и факт латания колгот был почти незаметным. Даже сильно изорванные колготки не выбрасывали — их еще можно было носить зимой под брюками.

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