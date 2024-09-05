Даже деньги не помогали: 5 простых продуктов, которые были в дефиците в СССР, вы удивитесь

Сейчас очень странно слышать о дефиците таких товаров

Во времена СССР не существовало такого изобилия продуктов, как, например, сейчас. Более того, тотальный дефицит приводил к тому, что с полок магазинов исчезали товары, которые сейчас многие считают базовыми.

"Телеграф" рассказывает о 5 простых товарах, которые в СССР было не достать. Одним из таких продуктов на удивление являлась одна из самых популярных сейчас круп — гречка. При этом, почему гречка попала в дефицит, неизвестно до сих пор Советские граждане в погоне за гречкой должны были выстаивать очереди, но в руки часто давали только по одному килограмму.

Крышки для консервации. Сейчас очень странно об этом слышать, но обычные крышки было не достать, а при этом практически каждая семья делала заготовки на зиму. Все дело в том, что жесть, из которой они изготавливались, считалась стратегическим материалом военного назначения.

Гвозди — такая необходимая вещь для каждого хозяина просто отсутствовала в свободной продаже. Их приходилось доставать на стройках у знакомых прорабов или на заводах.

Кофе — любимый утренний напиток миллионов вообще был в страшном дефиците. Только в Москве и Киеве напиток был немного доступнее, чем в других городах. Часто его везли из-за границы и угощали гостей только по праздникам.

Фрукты (заграничные) — советский гражданин видел только по праздникам. Например, мандарины, сложно, но можно было достать лишь под Новый год. Это касалось и других цитрусовых, а также киви, персиков и бананов.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем девушки в СССР бросали себе в чашку кофе кусок сливочного масла.