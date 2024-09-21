Колєнька втік до Китаю? Куди пропав позашлюбний син Лукашенка та як виглядає зараз (фото, відео)

У мережі гадають, хто справжня мати Миколи, який, схоже, хоче піти у політику

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має трьох синів, але найулюбленішою дитиною вважає молодшого Миколу. Диктатор поблажливо називає хлопця "Колєнькой" та забезпечує спадкоємцю розкішні умови життя.

Хоча Микола рідко з’являється на публіці, багато хто вважає його потенційним наступником батька-поплічника Володимира Путіна. Він уже вирішив будувати політичну кар’єру, але зараз навчається, чомусь, не на своїй батьківщині чи Росії.

Що відомо про Миколу Лукашенка

Народився 31 серпня 2004 року у Мінську. Точна особистість матері Миколи залишається невідомою, відмовчується навіть Лукашенко. За основною версією, поширеною у ЗМІ, матір’ю Миколи вважають Ірину Абельську — колишнього особистого лікаря Лукашенка, яка була з ним із 1994 по 2001 рік.

З 2008 року Лукашенко регулярно виводить сина на публіку. Під час військових навчань "Осінь 2008" Коля перебував поруч із батьком і навіть віддавав військове привітання генералам.

Микола навчався на біологічному напрямі в ліцеї Білоруського державного університету, але після протестів проти фальсифікації виборів президента 2020 року він залишив навчання. У вересні того ж року переїхав до Москви, де під вигаданим ім’ям вступив до гімназії при МДУ.

За інформацією Білоруського розслідувального центру, у червні 2022 року улюбленець Лукашенко закінчив приватну гімназію в районі Дрозди, яка належить компанії, започаткованій його матір’ю, Іриною Абельською. Після закінчення гімназії продовжив навчання на кафедрі біотехнології біологічного факультету БДУ.

За словами диктатора, після закінчення школи його син вступив до Пекінського університету в Китаї. "Микола Лукашенко, який навчається у Пекінському університеті по обміну, є найкращим студентом на курсі, розповів представник китайського вишу в ефірі білоруського телебачення. Він дуже скромний, нікому не каже, що він син президента… Я спостерігав за ним. Він дійсно дуже добре вчиться, він найкращий студент на курсі. Вдумливий хлопець", — нахвалює пропагандистський Телеграм-канал "Не Малахов".

Микола зі старшими братами Віктором та Дмитром. Фото: instagram.com/lukashenko_nikolay

Лукашенко із російською пропагандисткою. Фото: instagram.com/lukashenko_nikolay

У вересні Микола зіграв на роялі на "Дні народної єдності", що проходив на "Мінськ-Арені". Грала разом із ним уродженка Закарпаття Олена Осташкіна-Мисливчик, яка зараз є викладачем кафедри спеціального фортепіано Білоруської державної академії музики.

На цьому заході виступив і білоруський диктатор. Лукашенко знову залякав Захід Третьою світовою війною.