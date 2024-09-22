Из-за повестки: известный украинский блогер сбежал через горы в Румынию (фото, видео)
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Свое "приключение" парень документировал в сети
Украинский блогер Паша Бумчик, наверное, воодушевившись поступком своего коллеги Александра Волошина, сбежал из Украины. До этого парень получил повестку с требованием явиться в один из ТЦК в Киеве.
Свое бегство через Карпаты в Румынию Бумчик документировал на своих страничках в соцсетях. В Телеграм-канале блогер рассказывает, что пересек горы за три дня.
"Последний рывок. Перед этим я упал со скалы", — рассказывает в одном из своих последних видео Паша Бумчик. Также он заявляет, что однажды случайно заблудился в лесу.
Ранее Бумчик показал повестку из территориального центра комплектования. Блогеру нужно было посетить Соломенский ТЦК еще на прошлой неделе — 14 сентября.
Блогер также запечатлел моменты своего появления в соседней стране.
Кто такой Паша Бумер
В 2015 году киевлянин получил известность в 18 лет как стример и зацепер благодаря своим путешествием по крышам поездов. На видео тогда обратили внимание ряд западных СМИ, в частности Mashable. Сейчас видео, которые в своем время набрали до миллиона просмотров, в сети нет. В основном Паша Бумчик ведет свой twitch-канал.
Напомним, что Александр Волошин сбежал заграницу, а на днях показал американскую визу. Ранее Сергей Притула и Артем Тимошенко подвергли критике выходки скандального блогера.