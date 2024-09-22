Через повістку: відомий український блогер втік горами до Румунії (фото, відео)

Свою "пригоду" хлопець документував у мережі

Український блогер Паша Бумчик, напевно, надихнувшись вчинком свого колеги Олександра Волошина, втік з України. До цього хлопець отримав повістку з вимогою з’явитися до одного з ТЦК у Києві.

Свою втечу через Карпати до Румунії Бумчик документував на своїх сторінках у соцмережах. У Телеграм-каналі блогер розповідає, що перетнув гори за три дні.

"Останній ривок. Перед цим я впав зі скелі", — розповідає в одному зі своїх останніх відео Паша Бумчик. Також він заявляє, що одного разу випадково заблукав у лісі.

Раніше Бумчик показав повістку із територіального центру комплектування. Блогеру треба було відвідати Солом’янський ТЦК ще минулого тижня – 14 вересня.

Блогер також зафіксував моменти своєї появи у сусідній країні.

Хто такий Паша Бумер

У 2015 році киянин здобув популярність у 18 років як стрімер і зачепер завдяки своїй подорожі по дахах поїздів. На відео тоді звернули увагу низка західних ЗМІ, зокрема Mashable. Наразі відео, які свого часу набрали до мільйона переглядів, у мережі немає. В основному Паша Бумчик веде свій twitch-канал.

Нагадаємо, що Олександр Волошин втік за кордон, а днями показав американську візу. Раніше Сергій Притула та Артем Тимошенко розкритикували витівки скандального блогера.