Живёт в России, но мечтал поехать в Одессу: что говорит о войне уроженец Конотопа Роман Попов, сыгравший в "Полицейский с Рублевкой"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актер родился в Украине, и во время войны признавался, что мечтает побывать в Одессе
Роман Попов — российский актер и комик, родившийся в Конотопе, Сумская область, и стал известен благодаря своей карьере в российском кинематографе и на телевидении. Он снискал популярность благодаря ролям в сериалах, в частности в "Полицейский с Рублевки", где сыграл роль оперативника Игоря Мухича.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит и что говорит о войне в Украине и как отнесся к обстрелу Россией родного Конотопа 22 сентября.
Что известно о Романе Попове
Родился Роман Попов 9 февраля 1985 года в городе Конотоп Сумской области. Свою карьеру он начал в России, став участником КВН, а позже стал резидентом российского Comedy Club.
Позже Попов стал сниматься в разных российских сериалах, однако наибольшую популярность ему принесла роль в российском проекте "Полицейский с Рублевкой". При этом актер ни разу не снимался в украинских сериалах, а строил карьеру в России.
Что Роман Попов говорит о войне в Украине
За время войны актер молчит о войне на родине. Он избрал молчаливую позицию и не высказывается о преступлениях, совершаемых Россией на территории Украины. Он только выступал с заявлениями о "мире во всем мире".
В 2021 году вышло интервью Романа Попова, где признался, что хочет приехать в Одессу, но не может этого сделать. Также актер рассказал, что ему предлагали поучаствовать в четырех проектах в Крыму, но он отказывался.
Где сейчас Роман Попов
Актер продолжает жить и строить карьеру в России. В частности, не так давно вышел анонс очередного российского сериала, где сыграл Роман Попов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне популярный в России певец Витас. О популярном певце на постсоветском пространстве уже долгое время не было слышно.