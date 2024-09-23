Живёт в России, но мечтал поехать в Одессу: что говорит о войне уроженец Конотопа Роман Попов, сыгравший в "Полицейский с Рублевкой"

Актер родился в Украине, и во время войны признавался, что мечтает побывать в Одессе

Роман Попов — российский актер и комик, родившийся в Конотопе, Сумская область, и стал известен благодаря своей карьере в российском кинематографе и на телевидении. Он снискал популярность благодаря ролям в сериалах, в частности в "Полицейский с Рублевки", где сыграл роль оперативника Игоря Мухича.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит и что говорит о войне в Украине и как отнесся к обстрелу Россией родного Конотопа 22 сентября.

Что известно о Романе Попове

Родился Роман Попов 9 февраля 1985 года в городе Конотоп Сумской области. Свою карьеру он начал в России, став участником КВН, а позже стал резидентом российского Comedy Club.

Позже Попов стал сниматься в разных российских сериалах, однако наибольшую популярность ему принесла роль в российском проекте "Полицейский с Рублевкой". При этом актер ни разу не снимался в украинских сериалах, а строил карьеру в России.

Что Роман Попов говорит о войне в Украине

За время войны актер молчит о войне на родине. Он избрал молчаливую позицию и не высказывается о преступлениях, совершаемых Россией на территории Украины. Он только выступал с заявлениями о "мире во всем мире".

В 2021 году вышло интервью Романа Попова, где признался, что хочет приехать в Одессу, но не может этого сделать. Также актер рассказал, что ему предлагали поучаствовать в четырех проектах в Крыму, но он отказывался.

Где сейчас Роман Попов

Актер продолжает жить и строить карьеру в России. В частности, не так давно вышел анонс очередного российского сериала, где сыграл Роман Попов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне популярный в России певец Витас. О популярном певце на постсоветском пространстве уже долгое время не было слышно.