Живе у Росії, але мріяв поїхати в Одесу: що каже про війну уродженець Конотопа Роман Попов, який зіграв у "Полицейский с Рублевки"

Актор народився в Україні, і під час війни зізнавався, що мріє побувати в Одесі

Роман Попов — російський актор і комік, який народився у місті Конотоп, Сумська область, і став відомим завдяки своїй кар'єрі в російському кінематографі та на телебаченні. Він здобув популярність завдяки ролям у серіалах, зокрема в "Полицейский с Рублевки", де зіграв роль оперативника Ігоря Мухича.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає і що каже про війну в Україні і як поставився до обстрілу Росією рідного Конотопа 22 вересня.

Що відомо про Романа Попова

Народився Роман Попов 9 лютого 1985 року в місті Конотоп, що на Сумщині. Свою кар’єру він розпочав у Росії, ставши учасником КВК, а пізніше став резидентом російського "Comedy Club".

Пізніше Попов став зніматися в різних російських серіалах, однак найбільшу популярність йому принесла роль у російському проєкті "Полицейский с Рублевки". При цьому актор ні разу не знімався в українських серіалах, а будував кар’єру в Росії.

Що Роман Попов каже про війну в Україні

За час війни актор мовчить про війну на батьківщині. Він обрав мовчазну позицію і не висловлюється про злочини, які чинить Росія на території України. Він лише виступав із заявами про "мир у всьому світі".

У 2021 році вийшло інтерв’ю Романа Попова, де він зізнався, що хоче приїхати до Одеси, але не може цього зробити. Також актор розповів, що йому пропонували взяти участь у чотирьох проєктах у Криму, але він відмовлявся.

Де зараз Роман Попов

Актор продовжує жити та будувати кар’єру у Росії. Зокрема, нещодавно вийшов анонс чергового російського серіалу, де зіграв Роман Попов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну популярний в Росії співак Вітас. Про популярного співака на пострадянському просторі вже тривалий час не було чутно.