Календарь на октябрь 2024: сколько праздников и выходных будет у украинцев

Полный календарь праздников и выходных на октябрь 2024

После теплого и солнечного сентября в Украину пришел второй месяц осени — октябрь. В этот месяц украинцев ждет несколько важных церковных и государственных праздников.

"Телеграф" подготовил полный календарь праздников и выходных и на октябрь 2024 года.

Выходные и рабочие дни в октябре 2024 года

Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31 октября.

Выходные дни (суббота и воскресение): 5-6, 12-13, 26-27 октября.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Дополнительные выходные дни: нет в связи с военным положением.

Праздники в октябре 2024 в Украине

1 октября — День Украинского казачества, День защитников и защитниц Украины. Церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

2 октября — Всемирный день социального педагога. День уролога.

4 октября — Всемирный день животных.

6 октября — День учителя. День территориальной обороны.

7 октября — Международный день врача. Всемирный день архитектора.

8 октября — День юриста Украины.

9 октября — Всемирный день почты.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии.

13 октября — День профсоюзов Украины. День художника.

16 октября — Всемирный день анестезиолога. День аллерголога.

18 октября — Европейский день борьбы с торговлей людьми.

19 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

20 октября — День повара. Всемирный день статистики.

22 октября — День людей с недостатками речи.

24 октября — День ООН.

27 октября — День украинской письменности и языка. День автомобилиста.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

31 октября — Международный день Черного моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал о церковном календаре на октябрь. Все даты важных религиозных праздников по новому стилю в Укриане.