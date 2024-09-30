Календарь на октябрь 2024: сколько праздников и выходных будет у украинцев
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Полный календарь праздников и выходных на октябрь 2024
После теплого и солнечного сентября в Украину пришел второй месяц осени — октябрь. В этот месяц украинцев ждет несколько важных церковных и государственных праздников.
"Телеграф" подготовил полный календарь праздников и выходных и на октябрь 2024 года.
Выходные и рабочие дни в октябре 2024 года
- Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31 октября.
- Выходные дни (суббота и воскресение): 5-6, 12-13, 26-27 октября.
- Сокращенные рабочие дни: нет.
- Дополнительные выходные дни: нет в связи с военным положением.
Праздники в октябре 2024 в Украине
1 октября — День Украинского казачества, День защитников и защитниц Украины. Церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
2 октября — Всемирный день социального педагога. День уролога.
4 октября — Всемирный день животных.
6 октября — День учителя. День территориальной обороны.
7 октября — Международный день врача. Всемирный день архитектора.
8 октября — День юриста Украины.
9 октября — Всемирный день почты.
10 октября — День работников стандартизации и метрологии.
13 октября — День профсоюзов Украины. День художника.
16 октября — Всемирный день анестезиолога. День аллерголога.
18 октября — Европейский день борьбы с торговлей людьми.
19 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
20 октября — День повара. Всемирный день статистики.
22 октября — День людей с недостатками речи.
24 октября — День ООН.
27 октября — День украинской письменности и языка. День автомобилиста.
28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
31 октября — Международный день Черного моря.
Ранее "Телеграф" рассказывал о церковном календаре на октябрь. Все даты важных религиозных праздников по новому стилю в Укриане.