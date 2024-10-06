Как не спустить зарплату за неделю: хитрости, которые сохраняют бюджет

Часто люди совершают необдуманные покупки

Многие не умеют грамотно распределять свои денежные ресурсы, и пускают в ход привычки, оставляющие их без накоплений. Часто зарплаты едва хватает на первую неделю, но существуют простые хитрости, которые помогут избежать такой ситуации и сохранить средства.

В материале Nerdwallet рассказали, чем нужно руководствоваться, чтобы перестать впустую тратить деньги, когда они поступают на счет. Важно прислушаться к этим советам, чтобы научиться финансовой грамотности.

Как перестать впустую тратить деньги

Планирование расходов и доходов

Один из лучших способов управлять деньгами — это четко знать, куда они уходят. В этом случае можно использовать правило 50/30/20: 50% на необходимые расходы (жилье, еда), 30% на желания (развлечения) и 20% на сбережения и погашение долгов​.

Пауза перед покупками

Прежде чем что-то купить, особенно в эмоциональном порыве, сделайте паузу. Задайте себе вопрос: действительно ли это нужно? Это помогает избежать импульсивных покупок, которые часто забирают значительную часть зарплаты​.

Автоматизация сбережений

Настройте автоматические переводы части зарплаты на накопительные счета. Это помогает избежать соблазна потратить все деньги, поскольку вы просто не увидите их на основном счете.

Ранее "Телеграф" писал, какая привычка поможет вам разбогатеть. Полезно попробовать ее уже сейчас, чтобы иметь большое количество средств.