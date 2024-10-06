Як не спустити зарплату за тиждень: хитрощі, які зберігають бюджет

Часто люди роблять необдумані покупки

Багато хто не вміє грамотно розподіляти свої грошові ресурси, і пускає у хід звички, які залишають їх без нагромаджень. Часто зарплати ледве вистачає на перший тиждень, але є прості хитрощі, які допоможуть уникнути такої ситуації та зберегти кошти.

У матеріалі Nerdwallet розповіли, чим потрібно керуватися, щоб перестати даремно витрачати гроші, коли вони надходять на рахунок. Важливо прислухатися до цих порад, щоб навчитися фінансової грамотності.

Як перестати даремно витрачати гроші

Планування витрат та доходів

Один із найкращих способів керувати грошима — це чітко знати, куди вони йдуть. У цьому випадку можна використовувати правило 50/30/20 : 50% на необхідні витрати (житло, їжа), 30% на бажання (розваги) та 20% на заощадження та погашення боргів.

Пауза перед покупками

Перш ніж купити щось, особливо в емоційному пориві, зробіть паузу. Поставте собі питання: чи справді це потрібно? Це допомагає уникнути імпульсних покупок, які часто забирають значну частину зарплати.

Автоматизація заощаджень

Налаштуйте автоматичні перекази частини зарплати на накопичувальні рахунки. Це допомагає уникнути спокуси витратити всі гроші, оскільки ви просто не побачите їх на основному рахунку.

Раніше "Телеграф" писав, яка звичка допоможе вам розбагатіти. Корисно спробувати її вже зараз, щоб мати велику кількість коштів.