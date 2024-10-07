Секреты советского автопрома: почему грузовики и микроавтобусы не продавали простым людям

Причина крылась в государственном подходе к роли транспорта

В Советском Союзе даже приобретение легкового автомобиля было сложным делом. Транспортные средства в частные руки начали продавать только в конце 40-х годов, но ассортимент был ограничен.

В магазинах можно было найти несколько моделей: "Москвич-400", ГАЗ-20 "Победа" и ЗИМ. Однако спрос на автомобили резко возрос, и свободно доступным остался только ЗИМ – самая дорогая модель. Впоследствии появились очереди на машины, открытки и многолетние ожидания, а простое приобретение автомобиля стало настоящей проблемой.

Причина того, почему грузовики или микроавтобусы не продавались населению, крылась в государственном подходе к роли транспорта. Личный автомобиль считался не средством заработка, а развлечением или способом отдыха. Такой подход к легковым автомобилям сделал их доступными только для путешествий или поездок на дачу.

Считалось, что грузовики как ЗиЛ-130 или ГАЗ-51 не нужны для частных лиц. Государство не видело необходимости продавать их гражданам. Использование таких машин предполагало коммерческие или производственные цели, что соответствовало социалистической идеологии.

Автомобили для бизнеса или других хозяйственных нужд, в том числе грузовики, были только у государственных предприятий. Продавались они через министерства и по специальным разнарядкам. Даже без официального запрета на продажу такие машины просто не поступали в розницу. Советские власти не видели смысла в предоставлении гражданам таких транспортных средств.

Кроме того, в частных руках государству не требовались микроавтобусы. В СССР они использовались только для рабочих или коммерческих целей. Только в исключительных случаях, например, для многодетных семей, государство могло выделить автомобиль такого класса, как рижский микроавтобус РАФ или универсал. Но это были редкие исключения, которые рассматривались на высоком уровне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в СССР спаивали население алкоголем. Магазины были забиты дешевым спиртным, а стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то улучшать себя не было.