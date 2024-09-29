Осуждение, объявление в газетах и не только: почему развод в СССР был 9 кругами ада

Пары проходили 9 кругов ада, чтобы развестись

В начале существования СССР процедура расторжения брака была достаточно простой. Однако со временем власти начали активно вмешиваться в семейные дела граждан. Развод превратился в сложный и дорогостоящий процесс, сопровождавшийся публичным осуждением.

В первые годы советской власти семейная политика была удивительно прогрессивной. Женщины получили равные права с мужчинами, могли оставлять свою фамилию после бракосочетания и свободно распоряжаться собственными доходами. Развестись было так же легко, как и жениться.

Однако в 30-х годах ситуация кардинально изменилась. Государство взяло курс на укрепление института семьи. Развод превратился в настоящее испытание для супругов. Процедура содержала допрос в прокуратуре и обязательное объявление в местной газете о намерении расторгнуть брак.

Указ Сталина в 1944 году окончательно усложнил процесс развода. С этого времени брак можно было расторгнуть только через суд с детальным обоснованием причин. Суд первой инстанции должен был приложить усилия для примирения супругов. Если это не удавалось, дело передавалось в высшую инстанцию.

Развод стал не только юридической, но и моральной проблемой. Общество осуждало тех, кто решался расторгнуть брак. Это могло стоить человеку работы и репутации. Парткомы и профсоюзы активно вмешивались в семейные дела, пытаясь "спасти" брак любой ценой.

Финансовый аспект также играл значительную роль. Стоимость развода была очень высокой. В 1936 году она составляла 100–200 рублей, а в 1944 году выросла до 500–2000 рублей. Для сравнения, средняя зарплата в то время составляла около 700 рублей.

Обязательное объявление в газете о намерении развестись было еще одним испытанием. Все подробности семейного конфликта становились достоянием общественности. Это должно было сдерживать желающих развестись, ведь не каждый был готов публично рассказывать о проблемах в семье.

Ситуация начала меняться только в середине 60-х годов. В декабре 1965 года вышел указ, упростивший процедуру развода. Прокуратура больше не занималась этими делами, а публикации в газетах перестали быть обязательными.

Последствия не заставили себя ждать — количество разводов резко возросло. За один год их количество увеличилось вдвое: с 360 тысяч в 1965 до 646 тысяч в 1966 году. Однако эксперты полагают, что это не означало массового распада семей. Многие фактически проживавшие отдельно, наконец, получили возможность оформить развод официально.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие игрушки времен СССР оказались скопированными с западных. Среди них есть и культовая матрешка.