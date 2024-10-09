Ситуация улучшилась? Нардеп высказался о результатах новых правил мобилизации

По словам депутата, количество мобилизованных в Украине сейчас увеличилось

Ситуация с мобилизацией в Украине после принятия нововведений в закон в 2024 году не такая по сравнению с тем, что было в начале полномасштабного вторжения России. Сейчас количество мобилизованных значительно возросло.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Егор Чернев. Он отметил, что после вступления в силу изменений в закон о мобилизации ситуация значительно улучшилась.

По словам Чернева, количество, мобилизованных в месяц, возросло в несколько раз по сравнению с тем, что было принято до принятия изменений в законодательство.

"Если эта тенденция сохранится, то, по мнению военных, этого будет достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем", — заявил Чернев. При этом он не назвал точное количество мобилизованных по нововведениям в закон, объяснив это тем, что это закрытая информация, а значит, не подлежит разглашению.

Также депутат уточнил, что в нынешней ситуации важное значение имеет количество людей, задействованных на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что срок действия повестки в Украине сократили. Уже известно, сколько есть времени, чтобы явиться в военкомат.