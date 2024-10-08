Еще один "миллионер" из МСЭК? В Киевской области полиция накрыла организатора схемы для уклонистов

Ему грозит до 7 лет тюрьмы

В Киевской области чиновник медико-социальной экспертизы (МСЭК) способствовал уклонению от мобилизации путем предоставления фиктивных групп инвалидности. Фигурант задержан, а у него дома проведены обыски.

Как отметила полиция Киевской области, у человека было найдено более 25 тысяч долларов.

По данным следствия, 59-летний глава межрайонной МСЭК принимал участие в организации схемы уклонения от призыва на военную службу. Полученные с его помощью документы привели к дальнейшему выезду мужчин за границу. В полиции подчеркивают, что фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

"Злоумышленник способствовал в получении уклонистам групп инвалидности без объективных на это оснований и вносил в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям. Как результат мужчины призывного возраста имели основание для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу", — говорится в сообщении.

В ходе обыска места жительства чиновника и в его автомобиле было обнаружено более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов. Все вещественные доказательства полиция изъяла.

В сентябре этого года чиновнику было сообщено о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что на фоне скандала с главой МСЭК Хмельнитчины Татьяной Крупой, дома у которой нашли более 6 млн долларов, в некоторых областях начаты усиленные проверки вышеуказанных учреждений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "миллионерше" из МСЭК суд призначил меру пресечения. Уже известно, какой залог она должна внести.