Руководители учебных заведений погорели на взятках в Одессе: какие "услуги" предлагали за деньги (фото, видео)

Одному из подозреваемых грозит до восьми лет лишения свободы

На прошлой неделе в Одессе по подозрению во взяточничестве задержали двух руководителей профессиональных учебных заведений. Речь идет о Владимире Черноволе и Сергее Пертусенко.

Об этом пишет "Думская", ссылаясь на источник в прокуратуре. Отмечается, что 12 сентября был задержан заместитель начальника мореходного колледжа имени Александра Маринеско по учебно-воспитательной работе Владимир Черновол.

Согласно данным правоохранителей, он вымогал и получил 500 долларов от ранее отчисленного курсанта. За эту сумму задержанный обещал восстановить парня на дневную форму обучения, чтобы тот мог избежать призыва на военную службу. Кроме того, он гарантировал принятие положительного решения завотделением, на которое планировал поступать абитуриент, и работниками отдела кадров.

Заместитель директора был задержан прямо в учебном заведении, сразу после того, как тот получил деньги. Как выяснилось, большую часть жизнь Черновол проработал в полиции, откуда в 2014 году уволился. Мужчине было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией.

На следующий день, 13 сентября, на взятке поймали директора профессионального колледжа связи информатизации Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Сергей Петрусенко.

Задержание также было произведено в учебном заведении. Как установило следствие, руководитель вымогал и получил 1000 долларов от гражданина за восстановление на третьем курсе.

Известно, что Петрусенко возглавляет колледж с 2009 года. Ранее он был деканом одного из факультетов академии связи, а еще раньше — директором одесской гимназии №1 имени Аллы Быстриной. Кандидат педагогических наук, Заслуженный работник образования Украины.

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