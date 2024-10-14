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Львівського митника, який вкрав 16 тисяч доларів, поновили на роботі

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Сергія Бутова поновили на посаді через суд Новина оновлена 14 жовтня 2024, 15:16
Сергія Бутова поновили на посаді через суд. Фото Колаж "Телеграф"

Чиновника було затримано у 2023 році в момент отримання великого хабара

На Львівщині суд поновив на посаді інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил обласної митниці Сергія Бутова. Його затримували співробітники Державного бюро розслідувань восени минулого року.

Рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень України. Львівський окружний адміністративний суд визнав недійсними рішення Львівської митниці від 26 січня 2024 року про застосування дисциплінарного стягнення та звільнення Бутова з посади.

Також суд зобов’язав Львівську митницю стягнути на користь Бутова 151 866 гривень із відрахуванням податків, зборів та обов’язкових платежів.

Сергія Бутова затримали наприкінці листопада — на початку грудня 2023 року під час отримання хабара у 16 тисяч доларів США. За даними Офісу генерального прокурора України, урядовець вимагав 38 тисяч доларів за ввезення на територію України будівельних матеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.

Державне бюро розслідувань повідомляло, що у серпні минулого року Бутов отримав 22 тисячі доларів за безперешкодний пропуск на територію України товарів під виглядом гумдопомоги та без оплати мит.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві затримали топ-менеджера "Енергоатому" при отриманні хабара у розмірі 100 тисяч гривень. Він був заарештований біля офісу компанії.

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