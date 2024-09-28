Топ-менеджера "Энергоатома" задержали на крупной взятке: журналист-расследователь рассказал подробности

В СБУ данную информацию официально пока не подтвердили

В Киеве на получении взятки в размере 100 тысяч гривен был задержан топ-менеджера "Энергоатома". По предварительной информации, СБУ "приняла" его прямо возле офиса компании.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбук журналист-расследователь Юрий Николов. Информацию также косвенно подтвердил и украинский нардеп Ярослав Железняк.

На данный момент известно, что во время получения взятки в размере 100 тысяч гривен сотрудники службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров компании "Энергоатом". Это был первый "транш" за решение вопросов по "мутним" поставкам топлива.

По информации Николова, речь идет о директоре по контрольно-ревизионной работе госкомпании "Энергоатом" Александре Скопиче.

По словам журналиста-расследователя, именно этот топ-менеджер на прошлогоднем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая разбиралась в коррупционных закупках атомщиков, пытался убедить всех присутствующих в прозрачности работы "Энергоатома".

Поводом для заседания следственной комиссии ВР тогда стал ряд расследований портала "Наші гроші", журналисты которого проанализировали закупки "Энергоатома" и нашли ряд очень подозрительных "схем".

Александр Скопич все обвинения отрицал и заявлял о полном отсутствии коррупции в компании.

"Если кто-то еще помнит довоенные времена, то именно этот гражданин Скопич был одним из членов НАПК в 2016-2019 годах, когда эта контора абсолютно цинично оправдывала коррупционеров, и лично Скопич организовал протокол о признании коррупционером главы НАБУ Артема Сытника", — добавил Никонов.

Стоит отметить, что в пресс-службе СБУ данную информацию никак не комментируют и о задержании чиновника из "Энергоатома" ничего не сообщают.

Напомним, к "Энергоатому" уже возникали вопросы у украинских нардепов по поводу строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Тогда в компании заявили, что ядерные реакторы для ХАЭС будут приобретены с недостроенной болгарской атомной электростанции "Белене". Однако эти ядерные реакторы болгарам в 90-х годах продал российский "Росатом".

"Мы одной рукой просим наложить санкции на Росатом и российскую ядерную энергетику, а другой хотим купить ядерный реактор их производства. Сюрреализм, одним словом", — сказал тогда депутат профильного комитета ВР, глава подкомитета газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ и НАБУ задержали на взятке в полмиллиона долларов заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло.

После этого Кабмин сразу же уволил заместителя главы Минэнерго. Затем внезапно всплыли интересные подробности об Александре Хейло — он негативно высказывался об Украине и Майдане. Чиновник публиковал соответствующие посты у себя в соцсетях, но потом их удалил.