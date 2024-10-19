Как посчитать, сколько субсидии заплатит государство

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально

В Украине субсидии назначаются в зависимости от доходов домохозяйства. Если состояние слишком большое — может не быть права на субсидию. Можно сразу счесть, будут ли вам назначать такой вид государственной помощи и рассчитать приблизительную сумму выплат.

Для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход. Если вы подаете документы в начале отопительного сезона, то есть после 1 октября доход считают за 1 и 2 кварталы 2024 года. Если же подадите позже, то за полугодие, предшествующее месяцу предшествующему месяцу обращение по назначению жилищной субсидии. Для пенсионеров есть особенность — жилищную субсидию назначают с учетом суммы пенсии за август 2024 года.

Размер субсидии определяется после подсчета обязательного платежа. Подсчитав среднемесячный совокупный доход домохозяйства можно определить, сколько процентов дохода вы должны оплатить за коммунальные услуги.

Это подсчитывается по несложной формуле. Сначала нужно определить доход на одного человека: общий доход семьи делится на количество проживающих. После этого полученную сумму делят на размер прожиточного минимума (с 1 января 2024 — 2920 грн), еще раз делят на два, а затем умножают на 15%. На слайде приведен пример расчета. Чтобы перевести проценты в гривне, нужно полученное число умножить на средний совокупный доход семьи.

Сумма субсидии – формула подсчета

Чтобы понять, каков будет размер субсидии, нужно из стоимости всех коммунальных услуг в пределах социальных нормативов отнять размер обязательного платежа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для получения полной суммы субсидии за отопительный период нужно обратиться за помощью до конца ноября. После этого субсидию будут начисляться с месяца обращения.