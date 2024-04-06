"Батька" Махно: от идейного анархиста до защитника прав селян и сознательного борца против всех

Махновцы оказались единственной силой в Украине, которая могла противостоять сторонникам "Великой России"

После семи лет в Бутырской тюрьме, 6 апреля 1917 года, на Екатеринославщину вернулся Нестор Махно. Человек, которого уже скоро называли защитником трудового народа, героем революции и… контрреволюционером.

Советские историки, кинематограф и художественная литература за 100 с лишним лет сделали свое черное дело. Анархистская и неподвластная ни одной военно-политической силе крестьянская республика Нестора Махно выглядела табором бездельников и пьяниц, которые только тем и занимались, что грабили, убивали и насиловали…

Вспомним лишь трилогию "красного графа" Алексея Толстого "Хождение по мукам" (а именно вторую ее часть "Восемнадцатый год", 1928) и два фильма на ее основе. И сегодня феномен Нестора Ивановича остается до конца неразгаданным, несмотря на довольно обширную (в основном научно-популярную, а следовательно, зависимую от политических взглядов авторов) литературу.

Писатель-галичанин Мирослав Ирчан, в будущем жертва большевистского Большого террора, писал: "В 1917 р. підчас революції повернувся з каторги Нестор Іванович Махно в рідне село Гуляйполе Олександрівського повіту і тут зараз заснував партію "анархістів". Членів в партії було трийцять. Самого Махна, що був засланий за політичний злочин як гімназіст 6 кляси на каторгу, зробило девятьлітне каторжне життя анархістом. Він постановив нищити і непризнавати ніколи ніякого правительства, що диктує народові свою волю. Народ повинен правити сам собою через вибраних до цього людей" ("Махно і махновці. Вражіння очевидця", 1919).

После большевистского переворота в Украине почти четыре года бушевала практически непрерывная война, которую в современной украинской историографии называют Национальной революцией 1917—1921 года. Да, еще не закончилась Первая мировая, которая кровавым молохом прошла по западноукраинским землям, как на наших землях бушевали вспышки противостояния различных военно-политических формирований. Это противостояние нельзя назвать Гражданской войной, как об этом говорили советские историки. Все было гораздо сложнее.

Кусочки смальты, из которой состояла картина разновекторных сил, действительно оказались очень пестрыми. В Гражданской войне всегда есть две стороны конфликта. А вот в Украине наслаивались друг на друга конфликты нескольких сторон, а неожиданные союзы были ситуативными и весьма непрочными.

Нестор Махно, начало 1918 года

Это и белые, пытавшиеся возродить "единую и неделимую Россию", и их идейные враги — красные большевики, которые хотели "мировой пожар раздуть" или, как минимум, вернуться к границам империи Романовых. И украинские силы в рамках Национальной революции: Украинская Народная Республика, Гетманат Павла Скоропадского и снова УНР (Директория). Внутри украинского лагеря также шла война – между левыми народниками и консервативными гетманцами.

Не будем забывать о войсках разного рода оккупантов и завоевателей. Кто только не маршировал в эти годы по украинским землям! Армии Центральных государств – кайзеровской Германии и императорской Австро-Венгрии, и антантовской Франции и Греции – на юге. А также Второй Речи Посполитой, которая "из мертвых встала" после более чем столетия порабощения соседями. И сразу открыла свое империалистическое "личико", с помощью Антанты одержав победу в более чем полугодовой кровавой войне с Западно-Украинской республикой летом 1919 года…

Но была сила, которая с начала 1918-го до лета 1921 года владела широкой украинской степью — крестьянская армия "батьки" Нестора Махно. Он постоянно акцентировал на анархистской доктрине и попеременно воевал со всеми буквально. И воевал так, что впоследствии действия его летучих отрядов изучали в зарубежных академиях. Кстати, в межвоенное время перед Второй мировой Махно считали основоположником современной маневренной войны. А знаменитую тачанку — уникальным произведением тех времен, кстати, присвоенным большевиками.

Последовательные защитники крестьянства как класса готовы были заключать и разрывать союзы с красными и армией УНР, однако никогда — с "белопогонниками". Национальный вопрос у махновцев стоял чуть ли не на последнем месте, поэтому только они среди всех военных формирований, воевавших в Украине, не были заражены бациллой антисемитизма. Однако украинскую национальную идею Нестор Махно и его соратники воспринимали негативно…

"Махно, якого всі називають "батьком" (він і підписується так на документах) невеличкого росту, одітий звичайно в синій однострій, в сивій шапці, має 33 роки. Обличчя брите, монгольського типу, на голові довжезне волосся. В кождому бою стоїть в першій лінії і сам веде повстанців на ворога. Має молоденьку жінку, незвичайної краси, з універсітетською освітою. Вона щира Українка, дуже розумна, самостійницьких поглядів" (М. Ирчан). Да, имея жену – "свідому" украинку Галину Кузьменко, Нестор Иванович так и не стал украинцем, а остался малороссом.

Нестор Махно с женой Галиной Кузьменко и дочерью Еленой, 1921 год

Дважды – в 1919 и 1920 годах – армия Махно сыграла важнейшую роль в победах красных над белыми русскими. В конце лета 1919 года войска царского генерала Антона Деникина уже практически разгромили большевистские и начали поход на Москву. Армия УНР в противостоянии с красными и в будущем с белыми выглядела вяло, была деморализована и отступала на запад к Збручу, где стояли польские войска. С юго-востока началось наступление деникинцев…

И именно в это время махновцы оказались единственной силой на Приднепровье, которая могла противостоять сторонникам "Великой России". Под Перегоновкой неподалеку от Умани 26 сентября 1919 года произошло грандиозное сражение. Кавалерия, которую вел сам "батька" Махно, отрезала белым отступление, а с тачанок пулеметчики расстреливали офицеров буквально в упор, пленных не брали. По разным данным, погибло от семи до 12 тысяч белых. Река Синюха стала красной от крови. В боях в последующие дни были разгромлены четыре отборных офицерских полка, два кубанских пластунских полка, несколько кавалерийских соединений, и среди них — Дикая дивизия.

Деникинцы еще продолжали теснить большевиков под Орлом, когда 28 сентября 1919 года махновцы начали свой стремительный поход на Екатеринославщину, Таврию и Донбасс. Они заняли Долинскую, Кривой Рог, Александровск, Пологи, Гуляйполе, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь. Петр Аршинов, известный анархист писал об Уманском прорыве: "Мы, согласно исторической истине, должны сказать здесь, что честь победы над деникинской контрреволюцией осени 1918 г. принадлежит, главным образом, махновцам".

Нестор Махно (в центре в морской форме) со своими соратниками, 1918 год

Революционная повстанческая армия Украины сыграла большую роль в победе над белой армией барона Врангеля во время штурма укреплений на Перекопе и захвата Крыма в ноябре 1920 года. Отблагодарили красные махновцев уничтожением командиров и предательским разоружением еще недавних союзников…

"Именно в атаманщине нашло свое выражение стремление украинского народа к свободе и социальной справедливости. Этим и объясняется, в частности, как распространение этого явления, так и его мощь: достаточно вспомнить, что атаман Григорьев самостоятельно выгнал из Южной Украины французов, а Махно успешно боролся против регулярных войск красных и белых", — писал украинский историк и публицист Валерий Примост.

С остатками своей некогда большой армии (ее количество достигало 80 тысяч сабель и штыков) 28 августа 1921 года Нестор Махно перешел границу с Румынией и был интернирован.

Нестор Махно в лагере для перемещенных лиц в Румынии, 1921 год

Лишь в эмиграции во Франции Нестор Махно окончательно осознал свою ошибку с невосприятием построения независимого Украинского государства.

"В Париже политические эмигранты Нестор Махно и лидер Директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра достигли договоренности о совместном походе на Украину, чтобы освободить ее из-под большевистской оккупации", – говорил историк Владимир Горак.

Гибель Симона Петлюры от руки агента ГПУ Самуила Шварцбарда 25 мая 1926 года помешала этому в целом весьма призрачному плану. Большевики к тому времени уже полностью овладели ситуацией в Украине.

Умер Нестор Иванович Махно в Париже 25 июля 1934 года от чахотки.