Сырский заявил о переходе ВСУ на корпусную систему: что это значит

В течение января в армии удалось увеличить количество подразделений

В понедельник, 3 февраля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что военное командование начало реализацию мер по переходу на корпусную структуру управления войсками. Об этом он написал в Facebook.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных Сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", — отметил главком.

Сырский также рассказал, что продолжается усиление соединений Сухопутных, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Сил беспилотных систем путем наращивания беспилотных систем в их составе.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что в январе в войске удалось увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности, и уже есть соответствующие планы и на следующий период.

Корпусная структура — что известно

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины должны были представить в конце ноября 2024 года концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на корпусную структуру.

Об этом сообщал Укринформ со ссылкой на источники в ВСУ. Источники в армии говорили, что должны были перейти на структуру корпус — бригада

Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

В то же время переход на систему корпус-дивизия потребует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов. Чего Украина пока себе не может позволить.

Армейские корпуса возникли с появлением массовых армий, когда для боевых действий стало увеличение пространственного размаха и усложнилось управление военными формированиями, обладающими многочисленным боевым составом и разнообразным вооружением.

Создание армейских корпусов обусловливалось также необходимостью иметь соединения, способные решать боевые задачи на самостоятельном операционном направлении.

Армейский корпус обычно состоит из нескольких боевых дивизий и/или бригад и формирований снабжения. Украине в наследство от Советского Союза досталось 6 армий и один армейский корпус, которые постепенно реформировались в 7 армейских корпусов в середине 90-х годов.

В сухопутных войсках Украины в 90-е годы корпуса были оперативно-тактическим объединением, когда в их боевой состав входили дивизии и бригады. Но с ходом реформ 00-х годов и расформированием дивизий в бригады корпуса превратились в высшие тактическим соединением.

Позже армейские корпуса были полностью расформированы, а на базе части из них были созданы оперативные командования. Последний 8-й армейский корпус был расформирован в 2015 году. Однако оставался Корпус резерва.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины были сформированы 9-й и 10-й армейские корпуса. А корпус резерва был переформатирован в 11-й армейский корпус. В настоящее время идет формирование четвертого по счету армейского корпуса.

Кроме армейских корпусов в составе Сухопутных войск были созданы корпуса Десантно-штурмовых войск (Корпус быстрого реагирования) и Корпус морской пехоты. Также был сформирован в составе Сил специальных операций Корпус "Рейнджеров", специализирующийся на разведке, проведении штурмовых операций и рейдов в тылу врага.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина намерена расширить экспериментальный проект подготовки военных. Это должно снизить количество самовольных оставлений частей военнослужащими во время несения службы.