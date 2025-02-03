Плюс несколько тысяч в месяц. Пенсионерам предлагают нетрудную подработку на два часа в день

Рабочих дня в неделю — четыре

В Киеве открыта вакансия дворника, на которую готовы взять пенсионера. Рабочее время будет составлять один или два часа в день.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Отмечается, что рабочих дней в неделю — четыре.

Указанный размер заработной платы — 5000 — 5500 гривен. Точный уровень оклада будет обсужден с кандидатом во время собеседования.

Работодатель также подчеркнул, что дворник требуется на территорию бизнес-центра. В обязанности будет входить уборка прилегающей территории.

Также отмечено, что работа будет проходить на улице Голосеевской, 7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую работу чаще всего искали украинцы в 2024 году. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть. Часть из самых популярных вакансий, которые много кто искал в прошлом году, дает возможность работать удаленно. К слову, одним из важных аспектов поиска была возможность бронирования на работе.