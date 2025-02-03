С "бэби фейсом". В Украине продают "очень качественных" кошек дороже 170 тысяч грн (фото)

Порода не очень распространена

Котята породы двельф чрезвычайно редки. Это молодая порода, недавно выведенная — в 2009 году. Она объединяет черты сразу трех пород: манчкин, сфинкс и американский керл.

Благодаря характерным чертам этих пород, котята получились очень особенными – имеют короткие ноги, тело без волос (может быть пух на некоторых местах) и закрученные уши. Такую странную киску приобрести в Украине стоит недешево, в частности на одном из маркетплейсов появились объявления о продаже в Киеве за 4000 евро или 173 000 в гривневом эквиваленте.

В объявлении отмечается, что котята имеют "бейби фейс", крепкое телосложение и "очень качественные". Детали о родословной не приводятся.

Фото котят-двельфов с объявления

Двельфы известны своим игривым и ласковым характером. Однако эта порода очень плохо переносит холод. Обычно они весят около 2 кг и живут 12-15 лет.

Цена породы кошек двельф

Цена на котенка двельфов определяется в зависимости от репутации заводчика, родословной и особых черт, таких как цвет. Как дизайнерская порода с ограниченной доступностью они могут быть дорогими по сравнению с более распространенными породами кошек. В США стоимость за котенка колеблется от 2,5 до 3,9 тысячи долларов (105 — 165 тыс.грн)

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной породе собак, имеющей чешское происхождение. Пражский крысарик также продается в Украине, но значительно дешевле кошки-двельфа.