49-летний военный находится в базе "Миротворец"

В понедельник, 3 января, от взрыва в элитном ЖК Москвы мог пострадать не только "президент бокса ДНР" Армен Саркисян, но и якобы его охранник Олег Касперович. У него контузия и многочисленные осколочные ранения.

"Телеграф" расскажет о Касперовиче и за какие заслуги он попал в базу Миротворец. Отмечается, что Олег Касперович — бывший подполковник Вооруженных Сил Украины.

Он родился 04 августа 1975 года. Касперович проходил военную службу на территории Крыма. Однако в 2014 году, когда произошла незаконная аннексия полуострова Россией, не прибыл в Украину в указанные пункты сбора.

Олег Касперович

Касперович был первым заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД Украины, подполковником.

В то же время, некоторые пропагандистские каналы утверждают, что в 2024 году якобы украинские телеграм-каналы публиковали угрозы в адрес Касперовича.

Напомним, 3 февраля в элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве на Авиационной улице раздался взрыв. В результате погиб один человек, а также по меньшей мере пятеро получили ранения.

Как пишут росСМИ, пострадали в результате взрыва: Сергей Шкрябатовский — открытый перелом левой голени; Дарья Карселадзе – открытая рана на шее, открытый перелом правой голени; Олег Касперович – рваные раны пальцев левой кисти, контузия, многочисленные осколочные ранения головы и шеи. Армен Саркисян якобы потерял левую ногу в результате взрыва, он в коме.

Ранее "Телеграф" писал, что взрыв в Москве и покушение на криминального авторитета Донбасса Саркисяна было делом рук СБУ.