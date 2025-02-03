В прошлом году в АОЗ не приехало от запланированного 47% товаров, — Жумадилов (видео)

По результатам 2024 года в Агентство оборонных закупок не поступило 47% товаров от запланированного.

Об этом в интервью СЕМААТ заявил гендиректор ДОТ и врио директора АОЗ Арсен Жумадилов, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, были сигналы о том, что у нас Агентство оборонных закупок просто не везет товар в достаточном объеме. То есть показатель любой закупочной организации или организации по обеспечению - это то, как ты используешь средства и как на эти средства у тебя приезжает товар.

По результатам прошлого года, в Агентство оборонных закупок не приехало от запланированного 47% товаров. То есть почти половина боеприпасов, мавиков, БПЛА и тому подобное. Не приехало согласно плану", - отметил он.

По словам Жумадилова, это означает, что был план, согласно которому военные планируют свои операции, формируют запасы других резервов, чтобы реализовать тот или иной военный замысел.

"Почему так произошло? По моему убеждению, так произошло из-за того, что люди, которые работают, в частности, в Агентстве оборонных закупок, стали частью нефункционирующей системы", - добавил он.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.