Громкое дело об изнасиловании на Закарпатье превратилось в "сериал": что за игра идет в суде и при чем здесь ТЦК

Заседание суда по делу часто отменяют из-за ходатайств обвиняемых

Поставить точку в деле о групповом изнасиловании в горном селе на Закарпатье суд не может уже третий год подряд. На этой неделе двое из трех парней, обвиняемых в надругательстве над своей землячкой, пытались мобилизоваться, но эта попытка провалилась. Так что на очереди дебаты и повторное вынесение приговора. Будет ли на этот раз наказание реальным, пока вопрос открыт.

"Телеграф" вспомнил, как развивались события, и узнал, на каком этапе находится судебное разбирательство.

История с надругательством юных жителей села Верхние Ворота над своей одноклассницей тянется с августа 2021 года и могла бы не иметь развития. Ведь пострадавшая девочка постеснялась рассказать о случившемся родным и обратиться в полицию. В то же время малолетние обидчики (два родных брата и их приятель) сами посодействовали огласке, ведь снимали процесс издевательств и "слили" видео в сеть. Когда на это наконец-то отреагировали правоохранители, то и тогда дело продвигалось таким образом, что вызывало много вопросов. К примеру, ребят (а им на тот момент было 15 и 14 лет) только три месяца продержали в следственном изоляторе, а затем отпустили под домашний арест. Впоследствии, когда началось полномасштабное вторжение, им разрешили снять электронные браслеты, поэтому они получили возможность свободно передвигаться по селу. Соответственно, встречали свою жертву, оскорбляли ее и давили, о чем девушка рассказывала журналистам.

После издевательств девушка была вынуждена сталкиваться со своими обидчиками

Кроме того, в суде она изначально не имела качественной правовой помощи, потому что ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета. В этом учреждении, кстати, работала мама двух ребят, которые проходили по делу как обвиняемые. И уже в ходе судебного разбирательства действия подростков получили другую квалификацию – Закарпатская областная прокуратура предложила считать их сексуальным насилием, а не изнасилованием (вместо ч. 3 ст. 152 стала ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины, обвинения по ней прокуратура поддерживает до сих пор). А это повлияло на приговор, ведь новая статья предусматривала более мягкое наказание – от пяти до семи лет за решеткой (а не от семи до 12) с возможным освобождением от наказания с испытательным сроком, если речь идет о несовершеннолетних. Последней нормой воспользовался Воловецкий районный суд и ребята получили условный срок.

Такое судебное решение возмутило общественность и семью девушки, поднялась волна обсуждения, результатом стала апелляция (жалобы подавали и защитники обвиняемой, и прокуратура) и отмена спорного решения. На повторное рассмотрение в суд первой инстанции дело "зашло" в сентябре 2023 года. Но почти сразу оно начало тормозить.

– В начале судебных слушаний сторона защиты обвиняемых заявила отвод судьи, рассматривающего это дело. Основанием стало то, что судья допустил к слушаниям представителей Уполномоченного по правам человека, – рассказала в комментарии "Телеграфу" адвокат юридической компании "Миллер" Наталья Баранова. – Поэтому заседания не могли состояться несколько месяцев, пока другой суд не решил вопрос отвода, признав такой отвод безосновательным и необоснованным.

Позже оппоненты заявили о выходе из дела двух из четырех защитников обвиняемых. Заседание отложили, потому что обвиняемые якобы должны были искать других адвокатов. Но мы это тоже расценили как способ затянуть процесс, ведь к тому времени у них было две квалифицированные защитницы, полноценно владевшие процессом. Собственно, новых адвокатов по делу так и не появилось. Кроме того, было заявлено ходатайство о закрытии уголовного производства на том основании, что якобы потерпевшая не поддерживает обвинение по ст. 152 УК ("изнасилование") и не появляется на судебные заседания. Но такая практика по делам о сексуальном насилии целесообразна, она направлена на то, чтобы защитить жертву от повторной травматизации.

Еще было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания якобы из-за занятости защитниц в других процессах. И уже перед началом судебных дебатов было заявлено еще одно, на этот раз к ходатайству добавлялись повестки о вызове в Обуховский районный терцентр комплектования и социальной поддержки. Во время рассмотрения судья постановил обратиться в ТЦК для подтверждения или опровержения этой информации. Но в этом шаге оппонентов мы увидели желание обвиняемых уйти от ответственности (Статья Уголовно-процессуального кодекса определяет "прохождение военной службы по призыву во время мобилизации безусловным и безальтернативным основанием для остановки судебного производства по поводу такого обвиняемого до его увольнения с военной службы" — Авт.). Ведь эти события случились перед финальным заседанием, к тому же двум обвиняемым только недавно исполнилось 18 лет и, согласно закону, они не могут быть мобилизованы принудительно, — подчеркнула адвокат.

Как сообщал "Телеграф", впоследствии выяснилось, что ребята сами обратились в Обуховский РТЦК и СП, поскольку якобы пожелали заключить контракт на службу в армии. Но получили отказ в мобилизации. По крайней мере, это в своем заявлении отмечало Министерство обороны Украины, а также уверяло: терцентр комплектования подвергнут проверке. Тем более что именно через него смогли попасть в армию фигуранты еще одного громкого дела.

На это совпадение обратила внимание адвокат Анна Калинчук, представляющая интересы Нелли Погребицкой, которую изнасиловали в отделении полиции несколько лет назад. Но приговор услышали только двое из пяти обидчиков молодой женщины, потому что остальные также мобилизовались: "Обуховский ТЦК когда-то помог двум полицейским фактически избежать наказания по делу Кагарлыка, а теперь хочет помочь обвиняемым в деле об изнасиловании в Закарпатье вероятно (!) избежать наказания. Это надо так хотеть нести военную службу, чтобы из Воловца Закарпатской области ехать мобилизоваться в Обухов!"

Ефросинина подчеркнула, что ей массово пишут жертвы изнасилований

Назвала ситуацию очередным дном телеведущая, блоггер и соучредитель "Фонда Маша" Маша Ефросинина, которая изначально следит за делом и взяла под опеку пострадавшую девушку. "Я еще раз подчеркиваю, что сознательно освещаю весь процесс об изнасиловании ребенка только в одном деле — так вы можете увидеть всю реальность под названием "привлечения обидчика к ответственности за насилие" в нашей стране от А до Я, — написала Маша у себя на странице в Instagram А сколько детей насилуют ежедневно? И сколько обидчиков даже до полиции "не доходят". Представить просто страшно, охватывает ужас и отчаяние. Очень хочется верить, что этот плевок в лицо обществу, которое ожидает справедливости, и в первую очередь военным, которые нас защищают, еще можно остановить".

Несмотря на оперативную реакцию МО и Омбудсмена Дмитрия Лубинца на попытку обвиняемых ребят мобилизоваться и внимание общественности к прецеденту, защитники девочки не уверены в скором исходе дела.

– Очередное заседание по делу назначено на 8 ноября, – отметила Наталья Баранова. – Но произойдет ли оно, невозможно спрогнозировать. Мы очень хотим выйти на этап дебатов, но каждый раз видим нежелание обвиняемых. В любом случае мы по-прежнему будем настаивать на их наказании по ч. 3 ст. 152 УК и лишение свободы в пределах санкций статьи.