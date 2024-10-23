Изнасиловали несовершеннолетнюю и хотели избежать наказания, мобилизировавшись: в Минобороны объяснили решение

Обуховский ТЦК в Киевской области проверят

В среду, 23 октября, в Министерстве обороны заявили, что Обуховский ТЦК и СП отказал в прохождении военной службы по контракту, причастному к изнасилованию несовершеннолетних в Закарпатье. В ведомстве объяснили в чем причина.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства обороны в телеграм-канале.

"По состоянию на данный момент известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращение в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что направляется Главная инспекция МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ДБР.

"Минобороны продолжает сотрудничество с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и законности", – говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал. По его словам, сейчас есть официальное заявление Министерства обороны Украины, что им отказано в мобилизации, а также состоится проверка деятельности ТЦК и СП, к которому обратились лица.

"Со своей стороны подчеркну, что: сейчас идет судебный процесс по этому делу. Течение дела находится на контроле у ​​моего Представителя в регионе", — заявил он.

Что предшествовало

Юридическая компания "Миллер" писала, что обвиняемые по делу об изнасиловании девочки в Закарпатье пытались избежать ответственности из-за мобилизации. Речь идет о насильниках 14-летней девочки из Верхних Ворот на Закарпатье. Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали девушку. Некоторые эпизоды своих действий они сняли на видео.

Хотя у них нет военного образования и не проходили срочной службы, перед завершением судебного разбирательства они обратились в Обуховский РТЦК в Киевской области, писали местные издания.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из областных территориальных центров комплектования (ТЦК) мужчина совершил самоубийство. Его тело обнаружили в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.