Накачивал препаратами и насиловал: в Закарпатье врач годами "развлекался" с пациентами

Карьера врача закончилась, когда во время одного из таких инцидентов его "застукал" коллега

Вопиющий инцидент произошел в Закарпатской области, где врач Иршавской больницы на рабочем месте предоставлял пациентам препараты, вызвавшие потерю сознания, а затем насиловал их. Судя по всему, такое происходило годами.

Об этом написал журналист Виталий Глагола. По его данным, подозреваемый – врач Ковач Юрий Степанович.

Во время действия препарата, пользуясь тем, что пациент либо без сознания, либо не понимает, что происходит вокруг, Ковач совершал разные действия сексуального характера в отношении жертв. Свои "подвиги" он снимал на камеру собственного телефона: во время обысков у врача нашли несколько сотен видео и фото интимного характера, где он "развлекается" с бессознательными людьми.

"Также если жертва сексуальных утех этого больного подонка звонила ему, то у него на заставке появлялось фото жертвы интимного характера, которое он делал раньше", — написал Глагола.

Больные "игрища" закончились, когда во время одного из таких инцидентов Ковача "застукал" коллега, который сразу же сообщил в полицию. Сейчас правоохранительные органы уже сообщили Ковачу о подозрении, ему грозит до семи лет за решеткой.

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