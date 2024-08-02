Режиссер рассказал, что украинских деятелей искусства уничтожали, и показал редкое фото

Малообразованная публика иногда спрашивает: "А где же украинское искусство, скажем, 20-х годов?"

Вот оно.

Практически все расстреляны, были репрессированы или до конца дней были лишены возможности свободно творить.

Встреча харьковских и киевских деятелей искусства. Киев, 1923. Слева направо, первый ряд: Максим Рыльский, Юрий Меженко, Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Григорий Михайлов, Михаил Вериковский. Второй ряд: Наталья Романович, Михаил Могилянский, Василий Эллан-Голубой, Сергей Пилипенко, Павел Тычина, Павел Филиппович. В третьем ряду стоят: Дмитрий Загул, Николай Зеров, Михаил Драй-Хмара, Григорий Косынка, Владимир Сосюра, Тодось Осьмачка, Владимир Коряк, Михаил Ивченко.

Услышать редкие стихи многих из них, а также прекрасных современных поэтов в авторском исполнении вы можете на странице художественного хаба "ВО".