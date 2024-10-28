Зеленые и синие подъезды СССР: почему выбирали именно эти цвета и при чем здесь армия

В некоторых домах такая краска до сих пор сохранилась

Советские многоэтажки и квартиры хорошо отличаются от других зданий, и это не только благодаря внешнему виду. Почти все подъезды в СССР были одинаковыми, их окрашивали наполовину в синий или зеленый цвет.

"Телеграф" выяснял, почему так поступали и действительно ли в эти цвета имели особое значение.

Почему подъезды красили в два цвета?

Обычно советские подъезды были двухцветные: сверху — белые, снизу — голубые или зеленые. Основной причиной такого решения можно назвать экономическую составляющую, ведь белые стены и потолки были не покрашены, а побелённые. А вот более темные оттенки использовали для нижней части, и это уже была краска.

Нижняя часть всегда пачкалась и портилась быстрее верхней, поэтому ее часто подкрашивали.

Почему красили в зеленый цвет?

Здесь тоже большую роль сыграла экономика СССР, ведь очень многое в те времена делалось для армии и развития железнодорожного транспорта. А в этих отраслях использовали зеленый цвет, поэтому на рынке зеленой краски было много.

Заметим, что зелёная и синяя краски активно использовались для военной техники, пассажирских вагонов и автомобилей. А из-за больших масштабов производства ее излишек поступал на рынок, поэтому в СССР так много синих или зеленых вещей.

В то же время подъезды редко красили в темные цвета, ведь это визуально делало их еще меньше и теплее. К тому же коричневые стены резко контрастировали с белым потолком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР женщины не снимали шапки даже в помещениях или в гостях.