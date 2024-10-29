Начните утро с яблока: как легко просыпаться, когда за окном холодно и темно

Несколько способов избавить себя от неприятных эмоций с самого утра

Когда за окном темно и холодно, желание оставаться в теплой постели побеждает даже самые важные планы. Просыпаться утром осенью и зимой действительно становится сложной задачей: непроглядная тьма за окном и ощущение сырого холода только усиливают стремление спрятаться обратно под одеяло. А ведь от того, как начинается утро, во многом зависит и успешность.

К счастью, есть несколько проверенных методов, которые помогут легче пережить зимние пробуждения и подготовиться к активному дню.

Как легче просыпаться в холодное время года

1. Регулярный режим сна позволяет телу привыкнуть к установленным часам пробуждения. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет биологическим часам вашего организма работать более стабильно и подготовить тело к пробуждению, отмечает Stylist.

2. Если естественного солнечного света недостаточно, задумайтесь о покупке лампы, которая имитирует дневной свет и помогает организму "включиться" в работу. Эта практика не только облегчает пробуждение, но и поднимает настроение, особенно если у вас бывают приступы зимней хандры.

3. Проветривайте комнату и сохраняйте прохладу ночью. Перегрев в спальне может мешать качественному сну и утреннему пробуждению. Старайтесь спать в прохладной комнате. Это способствует глубокому и крепкому сну, и утро начнется бодрее.

4. Резкий сигнал обычного будильника может только добавить стресса в утренние часы. Его можно заменить световым будильником, который постепенно увеличивает уровень освещения, имитируя восход солнца. Плавное пробуждение способствует более комфортному переходу от сна к бодрствованию и помогает организму начать утро без шока.

5. Начните утро с яблока. В отличие от кофеина этот фрукт поможет дольше сохранять бодрость и энергию.

6. Мотивация к пробуждению может быть выше, если запланировать что-то, чего вам действительно хочется: вкусный завтрак, небольшую прогулку или утреннее чтение. Такие маленькие радости помогают сосредоточиться на положительных моментах начала дня, уменьшая утренний стресс.

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