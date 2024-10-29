Почніть ранок з яблука: як легко прокидатися, коли за вікном холодно та темно

Декілька способів позбавити себе неприємних емоцій з самого ранку

Коли за вікном темно і холодно, бажання залишатися в теплому ліжку перемагає навіть найважливіші плани. Прокидатися вранці восени та взимку справді стає складним завданням: непроглядна темрява за вікном та відчуття сирого холоду лише посилюють прагнення сховатись назад під ковдру. Але від того, як починається ранок, багато в чому залежить і успішність.

На щастя, є кілька перевірених методів, які допоможуть легше пережити зимові пробудження та підготуватися до активного дня.

Як легше прокидатися в холодну пору року

1. Регулярний режим сну дозволяє тілу звикнути до встановленого часу пробудження. Постарайтеся лягати спати в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Це допоможе біологічному годиннику вашого організму працювати більш стабільно і підготувати тіло до пробудження, зазначає Stylist.

2. Якщо природного сонячного світла недостатньо, подумайте про покупку лампи, яка імітує денне світло і допомагає організму "включитися" в роботу. Ця практика не тільки полегшує пробудження, а й піднімає настрій, особливо якщо у вас бувають напади зимової нудьги.

3. Провітрюйте кімнату та зберігайте прохолоду вночі. Перегрів у спальні може заважати якісному сну та ранковому пробудженню. Намагайтеся спати у прохолодній кімнаті. Це сприяє глибокому і міцному сну, і ранок почнеться бадьоріше.

4. Різкий сигнал будильника може лише додати стресу в ранковий час. Його можна замінити світловим будильником, який поступово збільшує рівень освітлення, імітуючи схід сонця. Плавне пробудження сприяє комфортнішому переходу від сну до пробудження і допомагає організму почати ранок без шоку.

5. Почніть ранок з яблука. На відміну від кофеїну цей фрукт допоможе довше зберігати бадьорість та енергію.

6. Мотивація до пробудження може бути вищою, якщо запланувати щось, чого вам справді хочеться: смачний сніданок, невелику прогулянку або ранкове читання. Такі маленькі радості допомагають зосередитись на позитивних моментах початку дня, зменшуючи ранковий стрес.

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