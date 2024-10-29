Демограф назвав реальну кількість населення України

Демограф каже, що потрібно готуватись до того, що українців буде менш як 30 мільйонів

Війна суттєво вплинула на демографічну ситуацію в Україні. Через повномасштабне вторгнення Росії населення нашої держави зменшилося щонайменше на 10 мільйонів осіб.

За оцінками ООН, це приблизно чверть від довоєнної кількості жителів. Про масштабні демографічні зміни розповів демограф Олександр Гладун в інтерв'ю РБК.

Скільки людей проживає в Україні зараз

Станом на 1 січня 2022 року в Україні мешкало понад 42 мільйони осіб. Ця оцінка враховувала території в кордонах 1991 року, включно з ОРДЛО та Кримом. До початку повномасштабного вторгнення фахівці провели спеціальний аналіз демографічної ситуації, оскільки останній перепис населення відбувся давно.

На початок 2024 року кількість населення України в кордонах 1991 року становить трохи понад 35 мільйонів осіб. Водночас без урахування тимчасово окупованих територій цей показник сягає 28-30 мільйонів.

Демографи зазначають, що з підрахунком населення на окупованих територіях величезні складнощі. Точні дані щодо кількості мешканців у цих регіонах наразі відсутні.

Значне скорочення населення відбулося через кілька чинників: масовий виїзд українців за кордон, падіння народжуваності та загибель людей під час бойових дій. За міжнародними стандартами демографічної статистики особу знімають з обліку після року відсутності в країні. Втім, нинішня ситуація є особливою, адже чимало українців планують повернутися додому після завершення війни.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на Українському Жіночому Конгресі порушать тему демографії і змоделюють майбутнє. Це чи не вперше, коли це питання піднімуть на високому публічному рівні.