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Пять "нищенских" привычек, которые мешают достигнуть богатства

Автор
Татьяна Кармазина
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Желание быстро разбогатеть знакомо всем
Желание быстро разбогатеть знакомо всем. Фото Freepik

Подобная "прошивка" часто портит жизнь многих украинцев

Бедные и богатые люди придерживаются разных жизненных принципов, которые служат основой их финансовых успехов или неудач. Нередко привычки, сформированные в нищете, остаются с человеком на всю жизнь, даже если его материальное положение улучшилось.

Финансовая грамотность играет ключевую роль в достижении материального достатка. Однако многие сталкиваются с укорененными опасными денежными привычками, которые могут закрепить финансовые трудности, пишет delovoy.

Дешевая еда

Люди, оказавшиеся в бедности, при выборе продуктов ориентируются на два фактора: цену и срок годности. Цена должна быть минимальной, а срок хранения — длинным. Качество? Вкус? Производитель? Это для тех, кто считает себя гурманом. Покупки делаются раз в неделю или реже, часто это консервы. Свежие фрукты, овощи — слишком дорого. Мясо? В лучшем случае субпродукты.

"Лишние" деньги

Большая сумма наличных у бедного человека – это нонсенс. Такие деньги нужно срочно потратить. Человек рефлекторно идет в магазин, на рынок и тратит все до копейки, не думая о том, как будет платить коммуналку в следующем месяце. Нередко, выиграв миллион, человеку удается потратить его на ненужные вещи, становясь еще беднее до покупки лотерейного билета.

Подарки

Когда у взрослого человека нет денег, подарки отходят на второй план. На дни рождения и Новый год он может позволить себе разве что скромные сувениры из масс-маркета. Но в семьях с детьми родители часто стремятся завалить их милыми презентами. Привычка компенсировать вынужденную экономию подарками проявляется даже тогда, когда ребенок рождается в благополучии, но его родители росли в нужде: "У меня не было, так пусть у детей все будет".

Бухгалтерия

Привычка постоянно контролировать финансы: вы точно знаете, сколько денег у вас на карте и в кошельке — до копейки. Суммы покупок автоматически складываются в уме, а чек всегда проверяется. Вы знаете досконально тарифы на коммунальные услуги и их расчетные формулы. Боязнь нехватки средств для оплаты еще долго будет сопровождать тех, кто вырос в условиях нехватки денег.

Предметы первой необходимости

Если человек едва сводит концы с концами, он покупает лишь то, что нужно прямо сейчас. Те, кто донашивал одежду за старшими братьями и сестрами, знают: новые джинсы появляются лишь тогда, когда старые совсем изношены. И тут парадокс — человеку с "бедными" привычками шопинг совсем не приносит удовольствия. Деньги есть, а тратить их — жаба душит.

Ранее мы писали, почему вы бедны. Раскрыты 10 опасных денежных привычек.

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#Бедность #Деньги #Плохие привычки