День святого Николая 2024: когда будут отмечать украинцы, традиции праздника

Дата любимого праздника детей сместилась согласно новоюлианскому календарю

День святого Николая — любимый праздник многих детей и взрослых. Традиционного с него начинался цикл рождественско-новогодних праздников. В этот день детям дарят сладости и рассказывают о значении и важности Святого Николая. В этом году уже второй раз подряд украинцы будут отмечать праздник в новую дату.

Когда День Святого Николая в 2024 году

В 2024 году в Украине праздник Святого Николая будет отмечаться в пятницу, 6 декабря. Ранее он праздновался 19 декабря, однако с переходом ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, дата праздника сместилась. Таким образом Украина будет отмечать День Святого Николая вместе с европейцами — 6 декабря.

Традиции праздника

В День Святого Николая верующие традиционно ходят в храмы на праздничные богослужения. Они молятся святому Николаю и просят его покровительства, а также молятся за мир в Украине.

Этот праздник часто называют детским, и это не удивительно, ведь дети очень любят праздник Святого Николая. В этот день взрослые радуют детей подарками и сладкими гостинцами, кладя их под подушку. А когда малыши утром находят сладости и подарки, то взрослые говорят, что это принес Святой Николай.

Примечательно, что в период Советского Союза украинцам пытались навязать образ антирелигиозного Деда Мороза вместе Святого Николая. После начала независимости украинцы начали возвращать традицию отмечать День святого Николая и прививать ее детям. Накануне праздник дети даже пишут письма Святому Николаю, рассказывают, какие они были послушные и просят подарки. Считается, что презенты и гостинцы достаются только самым послушным детям, но на практике это не всегда так.

Ранее "Телеграф" рассказывал про День всех святых или Хэллоуин. Когда отмечается праздник в 2024 году и что нужно знать о его традициях.