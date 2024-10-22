Цена аренды в Киеве растет: сколько просят за квартиры с коврами и мебелью СССР (фото)

"Телеграф" осмотрел помещения эконом-класса, которые больше не экономят.

Цены на аренду квартир в Киеве снова стали объектом жалоб в соцсетях. Ведь, несмотря на войну и обстрелы, цены поднимаются с космической скоростью — за полгода стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице выросла на 15%. Средняя цена составляет 16 тысяч гривен.

В бюджете около 10 тысяч гривен можно обнаружить квартиры в стиле СССР. "Телеграф" собрал перечень типовых квартир, которые предлагают за такие деньги и взглянул на варианты под Киевом — вдруг в пригороде опции лучше.

1.Квартира за 9500 грн на Дорогожичах

Шкаф из шестидесятых

Квартира на Дорогожичах в стиле советского old money с хрустальной люстрой сдается за 9500 грн в месяц. Старый ремонт с советской меблировкой можно увидеть на кухне и в комнате, в туалет лучше не заглядывать.

За эти средства есть бытовая техника: кухня, газовая плита с духовкой, бойлер, холодильник, стиральная машина.

2. Троещина за 10 тысяч

Однокомнатная квартира на Радужном массиве в девятиэтажной панельке обойдется в 10 тысяч грн в месяц.

Владелец пишет, что дом после капитального ремонта, однако шкафы и тумбы здесь со времен Брежнева, что делает общий вид дешевле. Кроме того, у жилого массива нет метро поблизости, а это означает постоянные пробки в час пик.

3.Троещина за 10 тысяч с коврами

Аренда квартиры с коврами на улице Червоной Калины (Троещина) обойдется в 10 тысяч гривен. Кухня и туалет здесь оборудованы в соответствии с трендами прошлого века.

Однако эта лакомая опция доступна не всем — владельцам домашних животных ее не сдавать.

4. Остатки роскоши на Лукьяновке, 10 тысяч

Однокомнатная квартира на ул. Загоровской возле метро "Лукьяновская" тоже стоит 10 тысяч. В стоимость включены старые кресла, винтажный торшер, раскладная кровать той же эпохи. Межкомнатные двери тоже не меняли.

Атмосферы добавляет торшер.

5. Бортничи, 12 тысяч

Эта двухкомнатная квартира в Бортничах на окраине левого берега обойдется в 12 тысяч гривен. В доме есть все необходимое для комфортной жизни: типичное трюмо бабушки, сервант, кресло-кровать, раздвижной стол, журнальный столик, ковер и гигантский "ролекс" на стене.

К сожалению, это сокровище могут позволить себе только арендаторы без животных или семейные пары без детей.

6. Шулявка за 12 тысяч

Если вы ищете квартиру и офис одновременно – рассмотрите этот вариант. Дом на ул. Машиностроительной будет стоить 12 тысяч, здесь есть олдскульный бабушкин сервант и типичный для таких домов паркет. Уборную можно рассматривать как офис, ведь стиральная машинка стоит вплотную к унитазу.

Офис в туалете и праздничный сервант

7. Дарница за 11,5 тысяч

По ул. Малышка на Дарнице (левый берег) сдается квартира за 11500 грн. Укомплектована мебелью, некоторые из которых остались со времен СССР. Есть стиральная машина, холодильник, бойлер. До войны это было бы хорошим расположением, но сейчас наземная станция метро закрывается во время воздушных тревог.

8. Оболонь

Однокомнатная квартира на Оболони стоит 10 тысяч гривен. Однако немного отпугивает не очень новый раскладной диван и шкаф, на кухне также есть старая мебель.

9. Соломенка за 10 тысяч

Квартира на проспекте Воздушных Сил (бывший Воздухофлотский) обойдется в 10 тысяч. На период войны этот район снискал славу "громкого", да еще и в холодное время года придется мириться со сквозняками (окна и балкон деревянные, краска облезла).

Ситуация с квартирами под Киевом

В соседних Броварах (в нескольких минутах авто от метро Лесная) цены не намного ниже, однако квартиры за эту стоимость имеют неплохой ремонт. Аккуратные помещения со свежим ремонтом и новой бытовой есть еще в Борисполе (расстояние от Киева один час).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 квадратных метров.