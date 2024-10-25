Самый жуткий обычай времен СССР: почему в Советском союзе фотографировали похороны
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Это делали не для забавы
Большинство украинцев проживали свою лучшую или худшую жизнь в СССР. Мы уже писали, что были удивительные привычки, питание и образ жизни. В советские времена существовала особая традиция — фотографирование во время похорон. Это не было проявлением неуважения, а наоборот — важным ритуалом памяти.
"Телеграф" более подробно разберет этот феномен. И расскажет, почему такая культура была безумно популярной.
Документальная ценность:
- Остальное фото человека для семейного альбома;
- Сохранение памяти о церемонии прощания;
- Возможность показать фото родственникам, которые не смогли приехать;
- Свидетельство уважения к умершему.
Социальный статус:
- Количество людей на похоронах показывало уважение к умершему;
- Фото демонстрировало, как община чтит память;
- Подчеркивало значимость человека в обществе.
Практические причины:
- Фотографии могли пригодиться для документов;
- Служили доказательством смерти для отдаленных родственников;
- Использовались для оформления наследства;
- Сохранялись для последующих поколений.
Чаще всего фотографировали умершего в гробу и родственников возле нее. А также сам процесс этого действа.
Что касается особенности похоронной фотографии, то снимки делали черно-белые. Часто заказывали профессионального фотографа. Фотографии хранили в отдельном альбоме, а копии рассылали родственникам по почте. Фото хранили в специальных траурных альбомах, в отдельных конвертах или вместе с документами умершего.
Важно понимать, что эта традиция не являлась проявлением нездорового любопытства, а важным элементом культуры памяти и способом сохранить упоминание о близком человеке. В некоторых семьях эта традиция сохраняется до сих пор.
Что интересно, на государственном уровне также практиковалось фотографирование похорон выдающихся деятелей, партийных руководителей и героев труда. Эти фото часто публиковали в газетах как свидетельство всенародной скорби.
Ранее Телеграф писал, что в СССР люди смотрели по телевизору.