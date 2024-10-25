Самый жуткий обычай времен СССР: почему в Советском союзе фотографировали похороны

Это делали не для забавы

Большинство украинцев проживали свою лучшую или худшую жизнь в СССР. Мы уже писали, что были удивительные привычки, питание и образ жизни. В советские времена существовала особая традиция — фотографирование во время похорон. Это не было проявлением неуважения, а наоборот — важным ритуалом памяти.

"Телеграф" более подробно разберет этот феномен. И расскажет, почему такая культура была безумно популярной.

Документальная ценность:

Остальное фото человека для семейного альбома;

Сохранение памяти о церемонии прощания;

Возможность показать фото родственникам, которые не смогли приехать;

Свидетельство уважения к умершему.

Социальный статус:

Количество людей на похоронах показывало уважение к умершему;

Фото демонстрировало, как община чтит память;

Подчеркивало значимость человека в обществе.

Практические причины:

Фотографии могли пригодиться для документов;

Служили доказательством смерти для отдаленных родственников;

Использовались для оформления наследства;

Сохранялись для последующих поколений.

Чаще всего фотографировали умершего в гробу и родственников возле нее. А также сам процесс этого действа.

Что касается особенности похоронной фотографии, то снимки делали черно-белые. Часто заказывали профессионального фотографа. Фотографии хранили в отдельном альбоме, а копии рассылали родственникам по почте. Фото хранили в специальных траурных альбомах, в отдельных конвертах или вместе с документами умершего.

Важно понимать, что эта традиция не являлась проявлением нездорового любопытства, а важным элементом культуры памяти и способом сохранить упоминание о близком человеке. В некоторых семьях эта традиция сохраняется до сих пор.

Что интересно, на государственном уровне также практиковалось фотографирование похорон выдающихся деятелей, партийных руководителей и героев труда. Эти фото часто публиковали в газетах как свидетельство всенародной скорби.

Ранее Телеграф писал, что в СССР люди смотрели по телевизору.