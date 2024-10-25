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Самый жуткий обычай времен СССР: почему в Советском союзе фотографировали похороны

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Захоронение Новость обновлена 25 октября 2024, 13:45
Захоронение. Фото Коллаж "Телеграф"

Это делали не для забавы

Большинство украинцев проживали свою лучшую или худшую жизнь в СССР. Мы уже писали, что были удивительные привычки, питание и образ жизни. В советские времена существовала особая традиция — фотографирование во время похорон. Это не было проявлением неуважения, а наоборот — важным ритуалом памяти.

"Телеграф" более подробно разберет этот феномен. И расскажет, почему такая культура была безумно популярной.

Документальная ценность:

  • Остальное фото человека для семейного альбома;
  • Сохранение памяти о церемонии прощания;
  • Возможность показать фото родственникам, которые не смогли приехать;
  • Свидетельство уважения к умершему.

Социальный статус:

  • Количество людей на похоронах показывало уважение к умершему;
  • Фото демонстрировало, как община чтит память;
  • Подчеркивало значимость человека в обществе.

Практические причины:

  • Фотографии могли пригодиться для документов;
  • Служили доказательством смерти для отдаленных родственников;
  • Использовались для оформления наследства;
  • Сохранялись для последующих поколений.

Чаще всего фотографировали умершего в гробу и родственников возле нее. А также сам процесс этого действа.

Что касается особенности похоронной фотографии, то снимки делали черно-белые. Часто заказывали профессионального фотографа. Фотографии хранили в отдельном альбоме, а копии рассылали родственникам по почте. Фото хранили в специальных траурных альбомах, в отдельных конвертах или вместе с документами умершего.

Важно понимать, что эта традиция не являлась проявлением нездорового любопытства, а важным элементом культуры памяти и способом сохранить упоминание о близком человеке. В некоторых семьях эта традиция сохраняется до сих пор.

Что интересно, на государственном уровне также практиковалось фотографирование похорон выдающихся деятелей, партийных руководителей и героев труда. Эти фото часто публиковали в газетах как свидетельство всенародной скорби.

Ранее Телеграф писал, что в СССР люди смотрели по телевизору.

Теги:
#СССР #Традиции #Захоронения #Советский Союз