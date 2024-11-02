Снег идет в Украину: где ухудшится погода

Погода испортится

В воскресенье, 3 ноября, погода в Украине резко испортится. Температура воздуха упадет, а местами пройдет мокрый снег.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Отмечается, в течение дня будет ветрено — скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду, а на левобережной части и вовсе можно ждать порывов около 15-20 м/с.

В целом по стране можно ждать сухой, но облачной погоды, хотя на северо-востоке можно ждать выпадения небольшого мокрого снега ночью.

Температура воздуха днем будет удерживаться на уровне +4…+8 градусов, но на юге может быть и до +11. Ночью же температура может падать до -2…+1.

Ситуация изменится с понедельника, 4 ноября. Тогда по всей стране ожидаются незначительные осадки в виде дождя, а на севере и востоке можно ждать мокрого снега. В упомянутых областях температура воздуха опустится до +2…+5 градусов днем и -2…+2 ночью.

В остальной части страны днем будет не настолько холодно.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первой декаде ноября украинцев будет ждать переменная и довольно неприятная погода, а вот во второй декаде условия стабилизируются.