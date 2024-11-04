Вызывают кучу проблем: 5 утренних привычек, которые портят весь день

Рассказываем, с чего не стоит начинать утро

То, как начинается утро, определяет настроение, энергию и продуктивность на весь день. Если правильное начало дня заряжает на позитив, то негативные привычки по утрам могут подорвать настрой, снизить концентрацию и продуктивность.

Изменив всего несколько привычек, можно наполнить утро энергией и подготовить себя к успешному дню, утверждает New trader U.

От каких утренних привычек стоит избавиться

1. Откладывание пробуждения

Откладывать пробуждение на несколько минут кажется безвредным, но на самом деле это нарушает циклы сна. Короткие промежутки сна после нажатия кнопки "отложить" на будильнике не позволяют телу отдохнуть и вызывают чувство усталости и разбитости. Вместо этого ставьте будильник на то время, когда нужно встать, и размещайте его подальше от кровати. Так вы начнете утро бодро и с легкостью.

2. Отсутствие завтрака

В суете утром может возникнуть желание пропустить завтрак. Но длительные промежутки без пищи ведут к упадку сил и вызывают тягу к нездоровой еде позже. Сбалансированный завтрак с белками и клетчаткой придаст устойчивую энергию и улучшит концентрацию.

3. Проверка соцсетей и электронной почты с утра

Многие люди первым делом хватаются за телефон, чтобы проверить сообщения. Это вызывает стресс и активирует режим спешки. Попробуйте вместо этого начать утро с времени для себя — будь то медитация, разминка или планирование. Это поможет оставаться спокойным и проактивным в течение дня.

4. Пренебрежение утренней рутиной ради работы

Начинать работу сразу после пробуждения кажется продуктивным, но это лишает вас настроя на день. Включите в утро небольшую рутину, которая подготавливает и заряжает энергией. Простой завтрак, легкие упражнения и утреннее планирование помогут начать день с позитива и привести мысли в порядок.

5. Негативные установки

Если утро начинается с мыслей вроде "Этот день будет сложным" или "У меня на это нет времени", негатив задает тон на весь день. Позитивные аффирмации помогут противодействовать таким мыслям и настроиться на продуктивный день. Повторяйте фразы вроде "Сегодня я полон энергии и готов к любым задачам" или "Я сосредоточен и успешен".

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