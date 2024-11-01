Почему вы не можете разбогатеть? Три ключевые привычки бедных людей

Если вы заметили их у себя — пора задуматься о переменах

Мечтаете о финансовой независимости, хотите не только получать хороший доход, но и постоянно увеличивать его? Это вполне реально, но некоторые вредные денежные привычки могут поставить на паузу путь к материальному улучшению.

В целом каждый способен достичь карьерных высот и научиться зарабатывать достойные деньги. Но определенные стереотипы мышления часто становятся преградой на пути к благополучию, сообщает "Телеграф".

Быстрые деньги без усилий

Это лотереи и азартные игры. Многие тратят значительные суммы на такие развлечения, надеясь на мгновенное улучшение своего финансового положения. Хотя это и кажется легким способом заработать, вероятность выиграть крупную сумму крайне мала.

Отсутствие "финансовой подушки"

Всегда имейте резервные накопления на случай непредвиденных обстоятельств. Если же у человека нет так называемой "подушки безопасности", возникает финансовый стресс – он вынужден брать в долг, что часто усложняет выход из проблемной ситуации.

Нет личностного роста

Обеспеченный человек легко купит полезный вебинар или нужную книгу о финансовой грамотности. Он понимает, что знания — это ключ к росту доходов. В то же время, люди с ограниченными средствами часто считают такие вложения бесполезными или оправдывают себя отсутствием времени на саморазвитие.

Многие люди избегают перемен, особенно когда дело касается личного роста. Ранее мы писали, какие привычки приблизят вас к богатству.