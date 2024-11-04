ВПЛ смогут получать две субсидии на проживание одновременно

Для семей с доходом менее 5840 грн на человека, сумма субсидии будет больше

В Украине действует механизм поддержки тех граждан, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Подать заявление на субсидию можно через Пенсионный фонд, воспользовавшись онлайн инструментами или же прийти самостоятельно. Одна из категорий украинцев может получать сразу две субсидии – это внутренне перемещенные лица.

Если ВПЛ имеет очень низкий доход, при этом требует финансовой поддержки, можно одновременно претендовать на субсидию на аренду жилья и на субсидию на оплату коммунальных услуг. Правда, стоит отметить, что субсидия на аренду жилья заработает с января 2025 года. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Право на субсидию на аренду жилья будут иметь такие семьи внутренних переселенцев, которые тратят на аренду жилья более 30% от общего дохода. Если же в семье доходы меньше двух прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн) субсидия будет покрывать более высокий процент аренды.

Подавать документы можно будет аналогично через Пенсионный фонд, обращаться с заявками можно будет уже с середины января 2025 года. О старте получения заявок сообщат позже.

Получать можно одновременно два вида субсидии. Для субсидии на аренду также будут учитываться средняя стоимость жилья в регионе. Важно знать, что получить субсидию на аренду можно только при наличии договора на съем жилья. Типичный договор аренды можно будет получить в Пенсионном фонде. Для арендодателя это тоже плюс — участие в этой программе позволит арендодателям получить от государства компенсацию суммы налогов пропорционально размеру субсидии.

Воспользоваться двойной субсидией смогут не все. Сначала она будет внедряться в девяти пилотных областях – Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Луганской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жители некоторых областей также могут претендовать на помощь государства при закупке дров. Можно получить до 21000 грн – это сумма субсидии на дрова в год.