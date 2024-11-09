Эльфы, горгульи и единороги: эти украинские фамилии пошли от мифических животных

Многие фамилии вызывают удивление

Многие украинские фамилии могут рассказать о том, чем занимались предки человека. Однако есть среди них и такие, которые заставляют с удивлением приподнять бровь.

Например, в нашей стране есть большое количество фамилий, которые были даны в честь мифических созданий. Если учесть, что большинство фамилий изначально были прозвищами, то можно предположить, что предков этих людей боялись.

Впрочем, может быть и другое объяснение — люди во многих культурах склонны использовать страшные имена и вещи, чтобы напугать "нечистую силу". С этим к примеру связано появление известного праздника Хеллоуин.

Одной из таких фамилий является Змий, которая популярна во Львовской и Харьковской областях. Фольклорный персонаж Змей Горыныч наверняка известен из детских сказок, однако стоит помнить, что в древнерусском языке слово "змей" было запрещенным и его старались не произносить вслух, чтобы не накликать беду.

Также по Украине весьма часто встречается фамилия Вовкун, то есть оборотень

Влиятельный персонаж украинской демонологии Вий тоже имеет своих "потомков" в Украине. Их немного и живут они, как ни странно не в Диканьке, а в Черкасской области.

Хотя Украина не то чтобы сильно ассоциировалась с мореходством, но у нас тоже есть и фамилии от жителей моря. Например, Каракатиця по имени головоногого моллюска, который в древности ассоциировался с неизведанными глубинами. Найти носителей этой фамилии можно в Одесской области, а также, как ни странно, в Луганской.

Многих и сейчас пугает рыба сом, однако в древности их еще и ассоциировали с водяными духами. Фамилии Сом и Сомченко можно найти по всей Украине.

Горгульи больше ассоциируются с западной Европой, однако и в Украине о них знают. Взять хотя бы фамилию Горгуля.

А фанаты Толкина наверное будут очень взволнованы, когда узнают, что в Украине тоже есть свои эльфы. По крайней мере один из них живет в Днепропетровской области.

А вот мистических единорогов у нас куда больше. Носителей фамилии Однориг часто можно встретить на западе Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, которые связаны с музыкой.