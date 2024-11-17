Восстанавливали, реконструировали, а затем снесли: как выглядел легендарный детский магазин в Днепре

Это был крупнейший в городе и области магазин с детскими товарами

Одним из первых универмагов в Днепре был "Детский мир". Открытый 26 июня 1939 года, он быстро завоевал любовь горожан. Этот магазин стал любимым местом для семей, где можно было приобрести разнообразные товары для детей. Судьба универмага оказалась нелегкой: он был разрушен во время Второй мировой войны, но позже его восстановили, и, спустя десятилетия, реконструировали, чтобы он снова порадовал своих посетителей. Однако "Детский мир" не пережил новые времена, и сейчас его можно увидеть лишь на старых фотографиях.

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Как выглядел "Детский мир" в Днепре

После открытия в 1939 году "Детский мир" проработал всего два года, но успел стать частью городской жизни и полюбиться жителям.

"Детский мир", 1940-е годы

Однако с началом немецкой оккупации все изменилось: в его стенах разместился универмаг братьев Лецбек, который, как и другие торговые точки, продолжал работать, несмотря на военные годы, пишет Dnpr.com.ua. Осенью 1943 года "Детский мир" и соседние здания торгового ряда полностью сгорели.

Руины "Детского мира" после войны

После войны здание восстановили в 1948 году, расширив торговую площадь до 1127 квадратных метров, и на его территории открылись 17 секций, предлагающих большой ассортимент товаров для детей и молодежи.

"Детский мир" в 1950-е г.г.

Соседство "Детского мира" также изменилось в 1957-1959 годах, когда рядом возвели гостиницу "Центральная". Спустя три десятилетия, в середине 1980-х годов, универмаг решили модернизировать.

Его фасад увеличили до угла квартала, а само здание достроили еще двумя этажами, придав ему современный на тот момент вид. Когда "Детский мир" открылся после реконструкции в декабре 1987 года, его новая крыша сразу бросалась в глаза, придавая зданию оригинальность и выделяя его на фоне других строений. В обновленном универмаге было уже четыре этажа: на втором продавались товары для малышей, на третьем — для мальчиков, а на четвертом — для девочек. Магазин оборудовали эскалаторами, что стало новинкой для местных покупателей.

"Детский мир" в Днепре после реконструкции

"Детский мир" в 1997 году

"Детский мир" в 2002 году

В 2005 году "Детский мир" сменил владельца, и было решено закрыть здание. В марте 2008 года "Детский мир", вместе с гостиницей "Центральная", был снесен, и сейчас на его месте возвышается современный торговый центр "Пассаж".

ТЦ "Пассаж" на месте, где ранее располагался "Детский мир"

Так, "Детский мир" навсегда исчез с карты города, оставшись лишь в памяти жителей и на старых фотографиях, которые сейчас рассказывают историю этого легендарного универмага, любимого несколькими поколениями днепрян.

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