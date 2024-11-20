Легендарне пиво часів СРСР: 7 марок "пінного", які знали всі

Пиво продавали в барах, кіосках, з автоматів та бочок

За 70 років існування СРСР випустили близько 350 сортів пива. У кожному регіоні та союзній республіці місцеві пивзаводи варили власні сорти, які здобули популярність по всій країні. Споживання пінного напою у 1970-80-ті роки сягало 17 літрів на одного жителя СРСР щорічно. Під час горбачовської антиалкогольної кампанії біля нечисленних пивних кіосків, які працювали лише з 14:00 до 19:00, збиралися величезні черги.

Пиво переважно продавали на розлив у наметах або з бочок. Покупці зазвичай набирали напій у бідони. У містах також працювали численні пивбари та автомати з продажу пива. З 1960-х років пляшкове пиво поступово почало витісняти розливне, хоча термін його зберігання не перевищував 7-10 днів.

Топ-7 найпопулярніших видів пива

"Московське" з'явилося у 1935 році. Світле пиво щільністю 13% та міцністю 3,5% мало яскраво виражений смак хмелю. Для виготовлення використовували суміш солоду та рисового борошна. Пляшка 0,5 літра коштувала 41 копійку без тари.

"Ризьке" випустили у 1944 році після приєднання Латвії до СРСР. Світле чистосолодове пиво міцністю 3,4% і щільністю 12% вирізнялося насиченим ароматом та золотистим кольором. Ціна становила 34 копійки за пляшку без вартості тари.

"Березневе" – темне пиво щільністю 14,5% і міцністю 3,8% – готували зі світлого, темного та карамельного солоду. Напій мав солодовий аромат із солодкуватим післясмаком. Пляшка коштувала 32-37 копійок.

"Жигулівське" стало справжнім народним брендом. Цю марку світлого 11-відсоткового пива випускали з 1935 року на понад 705 заводах. Напій мав м'який хмелевий смак. Міцність становила 2,8%. Пляшка коштувала 25 копійок, кухоль розливного – 22 копійки.

"Ленінградське" випускали з 1936 року. Світле пиво міцністю 6% і щільністю 20% стало найміцнішим сортом у СРСР із середини 1960-х років. Напій вирізнявся сильним хмелевим смаком із винним відтінком. Пляшка 0,5 літра коштувала 51-56 копійок.

"Ячмінний колос" з'явився у 1979 році. Легкий сорт щільністю 11% і міцністю 3,2% став одним із найпопулярніших у пізньому СРСР. Пиво мало м'який смак із післясмаком солоду. Державна ціна складала 25-34 копійки.

"Оксамитове" випускали з 1937 року під назвою "Карамельне". У 1953 році бренд перейменували. Темне пиво щільністю 12% та міцністю 2,5% мало винний запах і солодкий смак. Пляшка коштувала 27-32 копійки. Після розпаду СРСР цей сорт зник із продажу.

Порожні пляшки приймали спочатку по 12 копійок, згодом – по 20. Перед Олімпіадою-80 у великих містах на короткий час з'явилося банкове пиво "Золоте кільце".

Раніше "Телеграф" також писав, звідки у СРСР взялись дублянки з "холерою" та джинси з "сифілісом". Також існувала версія про те, що буцімто в них зашита мікроголка зі смертельною отрутою.