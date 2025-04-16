Остались считанные дни: когда состоятся церковные службы на Пасху в Украине

Осталось совсем немного до большого религиозного праздника

В этом году православные христиане и католики будут отмечать Воскресение Христово в один день — в воскресенье, 20 апреля. Сейчас верующие уже начинают выпекать паски и красить яйца, которые на Пасху будут святить.

Праздничные литургии в храмах пройдут в субботу вечером и в воскресенье. Это определяют церкви на местах. "Телеграф" расскажет, в какое время проведут праздничные литургии в разных городах Украины.

Когда состоятся праздничные службы к Пасхе 2025

В Михайловском златоверхом соборе в Киеве служба начнется в субботу, 19 апреля, в 23:00. Пасхи будут освящать с 17 до 23:00 в субботу. 20 апреля литургии пройдут на 9 и 17:00. А пасхи можно будет посвятить после службы, которая завершится в 17:00.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве пройдут утренние и вечерние литургии. В субботу пасхи будут святить 19 апреля, с 15:00 до 21:00, а также 20 апреля утром после службы, которая начнется в 07:00.

В Днепре в храме Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ служба начнется в воскресенье, 20 апреля, в 08:00. После нее будут освящать пасхи.

Во Львове во многих церквях пасхи можно будет посвятить в субботу, начиная с 12-14:00 и до 19-20:00. Например, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла это будет происходить с 14 до 21:00. Вечерняя же начнется в 18:45.

Относительно Ужгорода, в Кафедральном соборе, 20 апреля, в 00:00 состоится утреняя. В 01:00 будут святить корзины, ведь комендантский час на Закарпатье не вводили. С 07:00 до 14:00 пройдут литургии. Вечерняя служба в соборе состоится в 17:00.

В Алексеевском храме Одессы святить пасхи будут 20 апреля на богослужении, которое начнется в 06:00. В 15:00 священнослужители проведут пасхальную службу.

Что касается Харькова, то в храме святого Иоанна Богослова праздничная литургия состоится 20 апреля, в 10:00, в то время как утренняя служба начнется в 09:00. После службы священники освятят корзины.

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